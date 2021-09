Astrologia: i nativi della Vergine sono davvero i più puntuali dello Zodiaco?

Quando si parla di Astrologia e di Segni Zodiacali, tutti vogliono esprimere la loro opinione e ci sono delle credenze che spesso non trovano riscontro nella vita reale. A tutti i Segni, infatti, vengono attribuite determinate caratteristiche , ma poi ci si stupisce quando si incontrano persone appartenenti a quel Segno che sembrano manifestare l’esatto contrario. Sicuramente bisogna tener conto del Tema Natale dei singoli individui e non soltanto del Segno solare, ma è necessario anche raggiungere una migliore comprensione della simbologia dei Segni.

Al Segno della Vergine, per esempio, sono spesso attribuite delle caratteristiche come la puntualità e l’ordine. Questo non significa che i nativi di questo Segno arriveranno sempre puntualmente ai loro appuntamenti o che avranno sempre la loro casa in perfetto ordine, ma significa che nella loro vita ci sono dei contesti in cui tendono a manifestare quelle qualità.



La puntualità potrebbe essere evidente sul lavoro e nella gestione di faccende strettamente burocratiche o economiche, ma potrebbe essere totalmente assente quando si tratta di incontrare degli amici al bar o di partecipare ad un pranzo di famiglia. Oppure, un’altra ipotesi è che la Vergine ricordi perfettamente gli orari in cui ha fissato determinati impegni, ma non li reputi così importanti da essere rispettati.



Per quanto riguarda l’ordine, invece, occorre sempre indagare nella vita del soggetto in esame perché di solito esiste un settore della vita in cui l’ordine si manifesta in maniera quasi maniacale; non necessariamente si tratta di tenere in ordine la scrivania o la cucina. Potrebbe trattarsi di tenere in ordine la macchina oppure di riordinare i trucchi secondo delle logiche che a qualcuno potrebbero apparire strane e inconsuete. Le simbologie richiedono attenta analisi e, a volte, un pizzico di fantasia!