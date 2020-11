Astrologia: Gemelli e Scorpione, due Segni da rivalutare

Quando conosciamo o stringiamo amicizia con nuove persone, capita spesso di sentirsi chiedere: “ Di che segno sei ?”. E, il più delle volte, non è una domanda fine a stessa, ma un quesito che porta con sé pregiudizi e convinzioni che molti hanno sul nostro Segno Zodiacale . La situazione non è uguale per tutti: ci sono due Segni che, più di altri, tendono a ricevere delle critiche . Stiamo parlando del Segno del Gemelli e dello Scorpione . I motivi di questa diffidenza possono essere analizzati e confutati.

Quali sono le situazioni più frequenti che si vengono a creare? Perché?



Il Gemelli generalmente, prima di rivelare il suo Segno Zodiacale, fa delle battute ironiche sul fatto che non sia conveniente per i suoi interlocutori voler indagare in questa direzione. In effetti il sarcasmo e il senso dell’umorismo fanno parte delle caratteristiche principali di questo segno. Il Gemelli (uomo o donna che sia) è perfettamente consapevole del fatto che alcune persone non apprezzano la sua imprevedibilità o i suoi cambiamenti di idea (che perfino Einstein considerava simbolo di intelligenza). È per questo che ride delle critiche che riceve. È una persona leggera, intelligente e brillante. Si diverte tantissimo quando viene accusato di essere insensibile, irresponsabile o inaffidabile: sa comportarsi effettivamente in questo modo quando vuole e con chi vuole.



Lo Scorpione molto spesso non ha bisogno di dichiarare il suo Segno Zodiacale perché questo risulta ben evidente già dal suo sguardo penetrante e dal suo modo di fare misterioso, diffidente e indagatore. È abituato a sentirsi dire “bisogna scappare da te” e qualche volta, con tanta autoironia, è lui o lei stessa a dire agli altri che converrebbe scappare finché sono in tempo. Viene accusato di essere velenoso e vendicativo, ma la verità è che, essendo molto sensibile, ha paura di essere ferito. E allora la sensibilità diventa suscettibilità e la suscettibilità allontana le persone. Capita spesso che metta alla prova gli altri, appena li conosce: chi supera l’esame potrà scoprire la bontà del suo cuore.