Astrologia e arte: due modi per esplorare la natura umana

L'Astrologia può servire anche come strumento di introspezione per gli artisti. Comprendere la propria Carta Natale, le inclinazioni zodiacali e le influenze planetarie può aiutare a identificare e coltivare il proprio stile artistico. Questo processo di autoanalisi non solo arricchisce la pratica artistica, ma consente anche di esprimere la propria verità in modo autentico.