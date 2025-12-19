Astro Sexy Parade: scopri i Segni super smart in amore nel weekend

Scopri se sarai baciato dal favore delle Stelle e se nel fine settimana farai faville sotto le lenzuola
© Istockphoto
La Astro Sexy Parade ci propone anche questa settimana i Segni Zodiacali baciati dal favore delle Stelle in campo amoroso. Scopri la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre.
1. CAPRICORNO
La passione si nasconde negli angoli più insoliti, pronta a sorprendere chi osa seguirti.
2. SAGITTARIO
Ogni incontro d’amore sembra rubato al tempo: intenso, malizioso e indimenticabile.
3. TORO
Un invito a cucinare insieme può diventare teatro di piccoli colpi di scena sensuali.
4. LEONE
Il desiderio si manifesta nei gesti ironici e sfacciati, più che nei classici baci o carezze