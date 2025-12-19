Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Donne
Oroscopo
Ardori stellari

Astro Sexy Parade: scopri i Segni super smart in amore nel weekend

Scopri se sarai baciato dal favore delle Stelle e se nel fine settimana farai faville sotto le lenzuola

19 Dic 2025 - 05:00
© Istockphoto

© Istockphoto

La Astro Sexy Parade ci propone anche questa settimana i Segni Zodiacali baciati dal favore delle Stelle in campo amoroso. Scopri la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre.

1.    CAPRICORNO
La passione si nasconde negli angoli più insoliti, pronta a sorprendere chi osa seguirti.

2.    SAGITTARIO
Ogni incontro d’amore sembra rubato al tempo: intenso, malizioso e indimenticabile.

Leggi anche

Astrologia: perché non bisogna temere i transiti di Saturno

3.    TORO 
Un invito a cucinare insieme può diventare teatro di piccoli colpi di scena sensuali.

Leggi anche

L'Astrologia nel linguaggio di tutti i giorni

4.    LEONE
Il desiderio si manifesta nei gesti ironici e sfacciati, più che nei classici baci o carezze

astro sexy parade

Sullo stesso tema