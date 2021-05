Astro Sexy Parade: i Segni più fortunati in amore nel weekend

1. CAPRICORNO

Lilith e Plutone hanno deciso di sorprenderti con una proposta erotica davvero irrinunciabile.



2. BILANCIA

Venere ti ricorda quanto è eccitante fare sesso (o anche soltanto i preliminari) in auto.



3. ACQUARIO

Non avresti mai pensato che qualcuno sarebbe stato in grado di far vibrare il tuo corpo come una corda di violino.



4. GEMELLI

Quando sentimento e passione si fondono insieme, fanno raggiungere un piacere indescrivibile e non solo fisico.