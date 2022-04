Festa della mamma: le calle per la ricerca

Un piccolo gesto, simbolico, ma concreto.

In occasione della Festa della Mamma , in tutti i punti vendita Coop Italia , dal 26 aprile sino all’8 maggio è possibile acquistare una mini calla per contribuire alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. Per ogni piantina venduta, infatti, sarà devoluto 1€ ad Airalzh ( Associazione Italiana Ricerca Alzheimer ) per sostenere tutti gli sforzi in campo scientifico portati avanti dall’Associazione e dai suoi ricercatori.