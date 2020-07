Una casa ordinata a prova di bimbi

Il segreto per mantenere l'ordine in casa anche quando si hanno bimbi piccoli e tanti, tantissimi giochi? Organizzazione e suddivisione dei compiti! L'opinione degli esperti parla chiaro, basta seguire le due regole auree per avere una casa ordinata e ben organizzata: un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto . Soprattutto non si deve delegare il compito di mantenere l'ordine a una sola persona (di norma la mamma), ma tutti i componenti della famiglia si devono occupare ognuno di qualcosa!

Ora che abbiamo in mano i segreti per mantenere la cameretta (ma anche tutta la casa) in ordine, proviamo a pensare come mettere in pratica questi consigli con i bambini.

Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto - Usare cesti e contenitori dai colori e disegni differenti aiuta i bambini a ordinare autonomamente i giocattoli grazie all'associazione visiva: portagiochi rosa? Ci vanno i peluche! Portagiochi con le nuvole? Ci devo mettere le costruzioni! L'opinione dei bimbi conta nella scelta dei portagiochi e li aiuterà a essere più efficienti nell'ordinare la cameretta, coinvolgiamoli quindi nella scelta delle ceste! E via libera ai colori e ai disegni super fantasiosi!

Ma ora l'arduo compito: come insegnare ai bimbi a essere responsabili e autonomi nell'organizzare i propri giochi senza far sistemare tutto solo a mamma o papà? Noi abbiamo pensato a dei carrettini portagiochi con ruote che possono essere riempiti di tutti i giocattoli lasciati sparsi per casa e parcheggiati in cameretta, pronti per essere usati al prossimo giro di giochi! Un modo veloce e divertente per far recuperare ai bimbi tutti i peluche e mattoncini sparsi per casa...e scommettiamo che il riordinare spingendo i carrettini per le varie stanze sarà divertente tanto quanto il giocare.

