Smart Christmas: i consigli degli esperti per i migliori regali ai più piccini

La festa di Natale è alle porte e, come ogni anno, milioni di famiglie affollano i negozi per scegliere il dono ideale per i propri figli, ma attenzione a non esagerare: secondo gli esperti regalare pochi giocattoli , purché ben selezionati, aiuta a migliorare il tasso di attenzione dei più piccoli e a stimolare la loro creatività .

Quali sono dunque i giochi in grado di favorire lo sviluppo cognitivo di bambini e ragazzi?

Lo sviluppo delle abilità sensoriali, sociali e intellettive dei bambini rappresenta l'obiettivo del sistema educativo, secondo quanto afferma Eva Balducchi, co-fondatrice di Baby e Junior College, e le festività natalizie possono costituire un momento importante per consentire ai più piccoli di prendere coscienza delle loro abilità.

La pedagogista Mariarosa Porro ribadisce l'importanza dei primi anni di vita per lo sviluppo del linguaggio e della motricità del bambino: dalla nascita e fino ai sei anni, i bambini investono il tempo giocando e per questo i regali di Natale quali i giochi di costruzione, i puzzle e le lavagnette magnetiche sono l'ideale per offrire infinite possibilità di creare giochi sempre diversi.

I regali più adatti dunque sono sicuramente quelli che uniscono al gioco anche l’apprendimento, stimolando lo sviluppo intellettivo a seconda dell’età e sollecitando fantasia e creatività. Attraverso i giochi, infatti, i bambini imparano a interpretare il mondo che li circonda, valorizzando le capacità cognitive, linguistiche e motorie.





Un grande classico, le costruzioni: chi di noi non ha giocato con i mattoncini costruendo di tutto e di più? Del resto, le costruzioni rappresentano il gioco formativo per eccellenza e vengono scelte dal 62% delle famiglie, secondo un’indagine pubblicata sul portale britannico Metro.

Per chi ha pazienza, il puzzle: il puzzle non è solo un passatempo gettonatissimo tra gli adulti, ma è perfetto anche per i più piccini in quanto stimola l’attività mnemonica. Secondo una ricerca della Harvard University ricostruire un’immagine a partire da una serie di pezzi differenti o comporre frasi sempre più complesse con i vari tasselli, rappresenta per i più piccoli un grande stimolo alla creatività e alla logica.

Inizia a programmare con il coding: tra i regali di natale consigliati dagli esperti figurano anche i giochi per imparare a programmare. Secondo una ricerca della Virginia University e pubblicata dalla BBC, infatti, il “coding” aiuta i bambini a sviluppare il pensiero computazionale, ovvero un processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in diverse parti.

Ricicla e inventa: perché non fare un regalo alternativo e donare ai propri figli le "loose parts"? I materiali di riciclo che provengono da usi diversi possono essere riprogettati, allineati e smontati e possono rappresentare un’ottima scelta natalizia. Secondo uno studio pubblicato dell'American Academy of Pediatrics (AAP) su CBS News, infatti, le loose parts aiutano i più piccoli a migliorare la propria autostima e a favorire la socializzazione.