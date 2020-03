Genitori Montessori: scopri la nuova tendenza per l'educazione dei bambini

A lungo snobbati in Italia, i precetti di Maria Montessori , straordinaria educatrice, pedagogista e scienziata di origine marchigiana, sono diffusi in migliaia di scuole americane, inglesi e tedesche da oltre un secolo, ed ora finalmente sono stati riscoperti e riproposti anche nel nostro Paese.

"Fare tutto a misura di bambino e permettere ai piccoli di seguire la loro naturale inclinazione sviluppando quindi il loro naturale potenziale": questo è il cuore dell'insegnamento che Maria Montessori ha lasciato in eredità a tutti noi.



Come possiamo tradurre questo insegnamento nella vita dei genitori 2.0, sempre troppo indaffarati e intenti a conciliare impegni di lavoro, vita frenetica e nonni, che purtroppo spesso sono lontani da casa?

Ecco allora alcuni esempi pratici a cui fare riferimento:

La Torre Montessori: permettere ai bambini di essere visivamente all'altezza di quello che i genitori fanno, consente loro di osservare, quindi imitare e perciò imparare piccoli gesti quotidiani rendendoli partecipi e attivi nella vita della famiglia. La torre, quindi, si colloca accanto al tavolo mentre papà apparecchia oppure accanto al bancone della cucina mentre mamma prepara i biscotti per coinvolgere i bambini con semplici azioni che aumentano la fiducia in sè stessi.

Il Topponcino Montessori: usare questo materassino extra durante i primi mesi di vita del piccolo è un vantaggio per i genitori, ma anche per i neonati. I bambini infatti, messi a dormire sopra il topponcino, vengono prelevati dalla culla e riposti senza essere svegliati e inoltre i genitori (soprattutto in erba) si sentono più fiduciosi nel sollevarli usando il topponcino come delicato sostegno extra. Inoltre, il topponcino, permette al neonato di avere continuità sia olfattiva sia tattile nel passaggio dalla culla alle braccia dell'adulto e quindi si sente molto più tranquillo e sereno.



Letto Basso Montessori: anche dormire è un gioco da ragazzi se si può scendere e salire in piena autonomia. I letti bassi permettono infatti ai bambini fin dai 2 anni di età di essere indipendenti nella routine serale e mattutina in quanto sono proprio "alla loro altezza". Inoltre, il famoso mostro sotto il letto, che cantava anche Rihanna, viene spazzato via dai letti Montessori, posti proprio ad altezza terra.

