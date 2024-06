Estate: piccola guida risparmiosa all’uso del condizionatore

Secondo dati Istat del 2022, il condizionatore è presente nel 48,8% delle case italiane, ossia quasi in una su due. Non tutti però lo utilizzano correttamente, per cui è opportuno fare un po’ di chiarezza. Ricordiamo innanzi tutto che per gli impianti di potenza inferiore ai 12 kW per la climatizzazione estiva e ai 10 kW per la climatizzazione invernale la legge non impone alcun obbligo di manutenzione. È buona norma, però, eseguire alcune semplici operazioni per assicurarsi un funzionamento ottimale dell’apparecchio e per risparmiare sulla bolletta elettrica, specie in vista della prima accensione dopo qualche mese di non utilizzo. Gli interventi che possiamo eseguire da soli, senza ricorrere a un tecnico, sono pochi e semplici, ma se l’apparecchio è in buone condizioni non serve niente di più. Si tratta soprattutto di effettuare una buona pulizia, per togliere polvere e sporcizia dai filtri e dagli elementi posizionati sia in casa che all’esterno. In vista della prima accensione occorre estrarre i filtri dell'unità interna e pulirli con cura: si tratta di solito di una manovra semplice, ben illustrata nel libretto che accompagna l'apparecchio. I filtri sono di solito reticelle di plastica che si lavano sotto l'acqua corrente: meglio utilizzare detergenti neutri e non schiumosi, sciacquandoli con la massima cura per evitare che restino residui di detersivo, in modo da respirare sempre aria pulita e senza tracce di detergente. I filtri devono poi essere asciugati e ricollocati al loro posto. Occorre poi pulire le alette, utilizzando un panno umido e con pochissimo detergente (meglio ancora se lo evitiamo del tutto). Anche l'unità esterna va spolverata con cura. La pulizia, sia dello split che dell'unità esterna, va ripetuta ogni due-tre settimane anche nei mesi estivi e a fine utilizzo.