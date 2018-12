Dieci idee scintillanti per la serata di capodanno

Un numero da ricordare: si comprano un po' ovunque i numeri a palloncino che compongono il nuovo anno, un tocco di allegria per un 2019 da vedere un po' ovunque in casa. Possiamo posizionare le cifre in soggiorno, in cucina e, perché no?, anche in camera da letto: simpatizziamo con un anno che dovremo imparare a conoscere un giorno dopo l'altro.



L'oro in tavola: perfetto per il cenone, l'oro è elegante oltre a scintillare sotto i nostri occhi. Da proporre per la tavola di fine anno abbinato al nero o al bianco, con piatti usa e getta o con sottopiatti che regalano subito aria di festa. Un autentico must da non trascurare mai.



La t-shirt con paillettes: se non amiamo look troppo eccentrici, basterà un solo capo scintillante per farci brillare nella notte più lunga. Sì dunque a magliette glitter con paillettes nei toni del rosa, del crema e, se ci piace osare, anche del rosso e dell'oro: sarà sufficiente abbinarle a leggins o minigonne nere o bianche per un effetto davvero glamour.



Morbidi ed eccentrici: belli e vistosi, i cuscini rivestiti di lustrini fanno davvero una gran figura. Possiamo esagerare e piazzarne tanti e tutti diversi sui divani e per terra: ottimi per sedute extra, saranno perfetti per uno scenografico salotto pronto per i festeggiamenti di capodanno.



Non una qualsiasi: le bottiglie di vino o di spumante sono indispensabili per una feste di fine anno che si rispetti, ma tutto è ancora più scintillante se addobbiamo la casa con quelle che abbiamo già bevuto e che possiamo dipingere in color oro. Ideali per regalare allegria, saranno perfette come candelabri se aggiungeremo una candela da accendere quando il countdown starà per cominciare: l'atmosfera romantica sarà garantita.



Ai tuoi piedi: non tutte amiamo i tacchi alti, che sono indubbiamente molto sexy, ma anche indiscutibilmente molto scomodi. Se abbiamo deciso di passare la notte in discoteca e ballare è il nostro massimo divertimento, le sneakers dorate saranno ideali per ricordare a tutti che siamo destinate a una notte scatenata e stellare allo stesso tempo.



Piccola e preziosa: la pochette è un accessorio indispensabile per le serate all'insegna della festa e della mondanità. Non potendo contare sulle provvindenziali tasche della giacca come i nostri partner (beati loro!) dovremo dotarci di una borsetta piccola e scintillante per riporre il telefono, i fazzoletti e, se proprio ci servono, anche le chiavi di casa. Se optiamo per un look total black non dimentichiamo di essere brillanti con la pochette glitterata: il tocco glamour che fa la differenza.



Un po' di ironia: il papillon è sinonimo di eleganza e ricercatezza, ma se l'obiettivo è rendere questa serata allegra e un po' irriverente, possiamo trasformare questo dettaglio modaiolo in un accessorio brillante e giocoso. Un cravattino color oro o argento sarà sicuramente un dettaglio che non passa inosservato.



Caldo sì, ma...: l'importante è che brilli! Il bomber da qualche tempo è tornato prepotentemente alla ribalta, niente di meglio quindi che scaldarsi con un capo divertente ed eccentrico che ricordi a tutti che la voglia di festeggiare è tanta. Abbasso la normalità!



Per chiudere in bellezza: se non ci piace il rumore e l'idea della convivialità forzata è lontana dal nostro modo di essere, un'idea brillante è quella di trascorrere la notte di capodanno in una spa. Negli hammam più esclusivi, l'aria di festa è sommessa ma non per questo meno sentita. Per chi ama prendersi cura di sè e fa dell'intimità e delle coccole il proprio stile di vita.