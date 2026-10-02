Cari nonni: se non ci fossero, bisognerebbe inventarli!

LA FESTA: TRA ANGELI CUSTODI E SOLENNITÀ ESTIVE - Da un punto di vista istituzionale, la Festa dei Nonni ha una storia che intreccia la sfera civile a quella spirituale. In Italia la ricorrenza è stata introdotta ufficialmente con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, con l'obiettivo di riconoscere pubblicamente il ruolo fondamentale dei nonni nella società e nelle famiglie. La data scelta, il 2 ottobre, non è casuale: nel calendario cattolico coincide con la festa dei Santi Angeli Custodi, una metafora perfetta per descrivere la funzione di protezione, guida e cura che queste figure esercitano quotidianamente sui nipoti. Esiste tuttavia anche un'altra importante data: nel 2021, Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si celebra a livello globale la quarta domenica di luglio. Questa scelta si lega alla vicinanza liturgica con la festa dei Santi Gioacchino e Anna (il 26 luglio), storicamente venerati come i nonni di Gesù, offrendo così una seconda occasione per riflettere sul valore intergenerazionale della longevità.