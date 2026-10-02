Cari nonni: se non ci fossero, bisognerebbe inventarli!

I nonni sono tra le figure più amate all’interno della famiglia, tanto che la loro festa rischia di essere liquidata come una ricorrenza puramente affettuosa, quasi nostalgica. Eppure, se analizziamo la struttura dei nuclei familiari contemporanei, ci accorgiamo che oggi i genitori dei genitori non sono una semplice comparsa, ma costituiscono il baricentro psicologico, emotivo ed economico che regge l'intero sistema. In un'epoca come la nostra, segnata da incertezze, ritmi frenetici e precarietà, se non ci fossero bisognerebbe proprio inventarli. Ma non per fare i baby-sitter; per essere da ancora dell’intera famiglia.
LA FESTA: TRA ANGELI CUSTODI E SOLENNITÀ ESTIVE - Da un punto di vista istituzionale, la Festa dei Nonni ha una storia che intreccia la sfera civile a quella spirituale. In Italia la ricorrenza è stata introdotta ufficialmente con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, con l'obiettivo di riconoscere pubblicamente il ruolo fondamentale dei nonni nella società e nelle famiglie. La data scelta, il 2 ottobre, non è casuale: nel calendario cattolico coincide con la festa dei Santi Angeli Custodi, una metafora perfetta per descrivere la funzione di protezione, guida e cura che queste figure esercitano quotidianamente sui nipoti. Esiste tuttavia anche un'altra importante data: nel 2021, Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si celebra a livello globale la quarta domenica di luglio. Questa scelta si lega alla vicinanza liturgica con la festa dei Santi Gioacchino e Anna (il 26 luglio), storicamente venerati come i nonni di Gesù, offrendo così una seconda occasione per riflettere sul valore intergenerazionale della longevità.
L’ISOLA DEL TEMPO LENTO: L’ORMEGGIO EMOTIVA PER I NIPOTI - Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino, il legame con i nonni rappresenta una risorsa unica. I genitori sono, per definizione, le figure dell’amore, ma anche delle regole e, spesso, della fretta quotidiana. I nonni invece offrono ai nipoti una dimensione diversa: l'amore incondizionato svincolato dalla performance. Nello spazio protetto che creano, non c'è l'ansia del "dover fare" o del "dover riuscire": nel tempo lento, fatto di ascolto puro, di storie e di complicità, il nonno agisce come un potente fattore di protezione psicologica. Insegna ai bambini l’importanza delle loro radici e costruisce una sicurezza emotiva profonda, una base solida che li aiuterà ad affrontare la navigazione tra le complessità del mondo esterno.
IL VALORE TERAPEUTICO DELLE PICCOLE TRASGRESSIONI - C'è un codice segreto e terapeutico nella complicità tra nonni e nipoti, fatto di regole che diventano più elastiche e di piccole, dolcissime trasgressioni. Un gelato a poca distanza dalla cena, mezz'ora in più davanti alla TV o un piccolo segreto custodito con un occhiolino diventano, dal punto di vista psicologico, una fondamentale palestra di flessibilità emotiva. Se i genitori hanno il compito istituzionale di segnare la norma e il limite, i nonni offrono l'esperienza dell'eccezione alla regola. Questa sana indulgenza non vizia il bambino, ma gli insegna che l'amore sa essere accogliente e non giudicante. Per i nipoti, queste piccole deroghe alla routine quotidiana sono boccate d'aria fresca che alleggeriscono le pressioni della crescita; per i nonni, sono il lusso di amare senza il peso del dovere educativo più rigido.
IL "CUSCINETTO" INVISIBILE: IL SOSTEGNO PSICOLOGICO AI FIGLI - Spesso dimentichiamo il ruolo che i nonni giocano nell’equilibrio mentale dei loro stessi figli, ormai adulti e genitori a loro volta. Crescere una famiglia oggi comporta un carico di stress e isolamento sociale senza precedenti. In questo scenario, i nonni fungono da ammortizzatore relazionale. Sapere di poter contare su una rete di supporto intergenerazionale riduce l'ansia e il senso di solitudine genitoriali e offre ai figli adulti una forma di validazione e un porto sicuro che permette loro di respirare e di mantenere spazi di coppia o di decompressione, fondamentali per l'equilibrio psicologico dell'intero nucleo.
IL WELFARE EMOTIVO (ED ECONOMICO) IN TEMPI COMPLESSI - Nelle scienze sociali si parla sempre più di "welfare familiare": in tempi di crisi economica e di tagli ai servizi sociali, il supporto concreto dei nonni , sia esso logistico o finanziario, non è solo un aiuto materiale. Quel sostegno economico o quella disponibilità quotidiana si traducono per i genitori in riduzione dell'ansia per il futuro. Sapere che esiste una rete di sicurezza familiare permette alle coppie giovani di fare scelte con maggiore serenità, proteggendo il clima domestico da tensioni che altrimenti ricadrebbero inevitabilmente sulla stabilità emotiva dei più piccoli. I nonni, insomma, assorbono gli urti della società moderna, trasformandoli in stabilità. E in cambio? A loro viene l’amore incondizionato dei nipoti, una potente iniezione di vitalità e un senso di futuro, capace di farli sentire ancora centrali e pieni di energia.