Baby Name Planner: scegliere il nome del bebè è un’arte (e c’è chi lo fa di mestiere)

Niente formule magiche né algoritmi infallibili: è un percorso fatto di ascolto, ispirazioni e un pizzico di psicologia. Si parte da una chiacchierata con i futuri genitori per capire gusti, desideri, tradizioni di famiglia e perfino suoni o lettere “preferite”. Poi si costruisce una rosa di nomi possibili, magari divisi per stile (classico, internazionale, letterario, moderno) e si inizia a scremare, incrociando significati, origini e sonorità. Alcuni professionisti propongono vere e proprie “sessioni di naming”, altri usano strumenti digitali che mettono in relazione i gusti di entrambi i genitori, come un matchmaking tra lettere e affinità. Il risultato è una shortlist ragionata, che non sostituisce l’emozione della scelta ma la accompagna, aiutando la coppia a sentirsi più sicura e consapevole del proprio “sì” definitivo.