“Esci fuori. Cresci dentro!”, l'iniziativa che promuove il valore del gioco nella crescita dei bimbi

Oggi i bambini non dedicano abbastanza tempo al gioco attivo, perdendo così un fattore essenziale della loro infanzia, oltre che la possibilità di imparare competenze fondamentali per la loro crescita e il loro sviluppo.

Di fronte a questa situazione, Litte Tikes ha voluto lanciare un messaggio forte: “Esci fuori. Cresci dentro!”, rendendo il gioco protagonista di un progetto unico e coinvolgente per sensibilizzare famiglie, istituzioni e società circa il ruolo del gioco attivo nella crescita di ogni bambino, portando questo approccio là dove manca e generando una nuova e consapevole attenzione su un tema così rilevante.

Il gioco è infatti essenziale allo sviluppo di competenze indispensabili dei bambini, li aiuta a conoscersi e a relazionarsi con gli altri. Attraverso il gioco, i bambini imparano a creare ed esplorare un mondo che sono in grado di padroneggiare; possono sviluppare competenze, imparare a prendere delle decisioni, a risolvere problemi. In una parola a crescere insieme ai loro genitori.

Il Manifesto del Gioco Attivo, punto di partenza di “Esci fuori. Cresci dentro!”, è stato redatto con il contributo di un Comitato Scientifico composto da esperti del mondo dell’infanzia: Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano; Laura Pomari, psicomotricista e antropologa culturale; Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta, Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice.

“Questo Manifesto racconta un diritto dei bambini e un dovere del mondo adulto nei loro confronti – ha raccontato Alberto Pellai - Oggi più che mai la sua rilevanza riguarda tutti: genitori, docenti, amministratori pubblici. Il gioco attivo rappresenta un fattore di protezione fondamentale per crescere sani”.

Per Marta Rizzi “Il Manifesto del gioco attivo rappresenta per tutti un’opportunità per crescere, conoscere e stare con sé e con l’altro, perché come diceva Platone ‘Si può scoprire più di una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione’”.

Il gioco favorisce la gioia, essenziale per l'autostima e la salute. Incoraggia lo sviluppo e la crescita del cervello ed è anche la chiave per stimolare modelli di relazione basati sull'inclusione invece che sull'esclusione.

“Il Manifesto presenta la dimensione del gioco come una concreta e democratica opportunità di cambiamento per il nostro presente e il nostro futuro”. ha commentato Laura Pomari mentre Barbara Tamborini ha concluso con una riflessione che riguarda l’attualità: “Dopo la fatica che l'emergenza Covid ha imposto a tutti i minori, "Esci fuori. Cresci dentro!" rappresenta uno slogan che contiene una verità assoluta per tutti i nostri bambini”.

I membri del Comitato Scientifico hanno anche invitato i presenti a sottoscrivere il Manifesto sul sito www.escifuoricrescidentro.it, per sensibilizzare famiglie, istituzioni, aziende e opinione pubblica sulla necessità di riaffermare il valore del gioco attivo e garantire a tutti i bambini un’infanzia degna di questo nome. L’ambizione è creare una vera e propria community di genitori, nonni, educatori e caregiver che nasce e si sviluppa intorno al valore irrinunciabile del gioco.

“Esci fuori. Cresci dentro!” è un progetto ampio e articolato che vede il brand Little Tikes impegnato anche in azioni concrete pensate per portare il gioco attivo là dove manca attraverso la creazione di nuovi spazi che garantiscano questa opportunità o sostenendo realtà che operano in questo ambito.

Da questo mese, il progetto entra nel vivo con l’iniziativa “Scendi in Cortile” che prevede un’attività di sensibilizzazione sull’importanza del gioco sotto casa, perché giardini e cortili diventino luoghi dove il gioco attivo sia possibile e accessibile ovunque e a tutti. I condomini d’Italia ubicati in zone disagiate, sono chiamati a candidarsi tramite il sito www.escifuoricrescidentro.it per ricevere dei play set gioco da esterno e creare così zone dove i bambini potranno incontrarsi, giocare, dar sfogo alla loro fantasia e socializzare. Un’iniziativa che vuole creare nuove opportunità di gioco attivo dove c’è ne più bisogno.

Saranno poi proprio i bambini ad essere chiamati all’azione per dare il via all’iniziativa socio-benefica “Giocare per Bene”, finalizzata alla raccolta di donazioni e fondi per sostenere bambini e madri in difficoltà e dare loro l'opportunità di vivere una vita normale, dove anche il gioco sia presente. Le donazioni raccolte nelle diverse fasi dell'attività saranno devolute alla Fondazione Archè che, attraverso diversi progetti, sostiene le mamme in difficoltà e i loro bambini, aiutandoli a superare situazioni di disagio sociale ed economico.

I piccoli potranno inviare tramite il sito www.escifuoricrescidentro.it i loro disegni: tra questi ne verranno selezionati dieci per personalizzare altrettante Cozy Coupe, le iconiche macchinine Little Tikes, e dar vita a un’eccezionale limited edition che sarà protagonista, insieme a tutti i disegni inviati dai bambini, di una vera e propria mostra d'arte, sia digitale che fisica che sarà allestita in una location milanese e verrà inaugurata il 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 28 novembre e al termine dell’esposizione le limited edition saranno battute all’asta e il ricavato devoluto alla Fondazione Archè.

Durante tutte le fasi di ‘Giocare per Bene’ sarà attiva anche un’iniziativa di foundraising social aperta su Go Fund Me dando a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di contribuire alla causa della Fondazione.

“Let’em play: è questa la mission che da più di 50 anni guida Little Tikes, parte del gruppo MGA Entertainment. Portare la gioia del gioco ai bambini, perché diventi parte delle esperienze più memorabili della loro infanzia – ha dichiarato Filippo Agnello, managing director di MGA Entertainment - Per questo abbiamo ideato e fortemente voluto il progetto “Esci fuori. Cresci dentro!”, per far evolvere la cultura dell’infanzia e modificare verso il bene dei più piccoli i comportamenti educativi e sociali dei grandi. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il patrocinio al Comune di Milano, per un progetto dal grande rilievo nazionale”.

Al progetto “Esci fuori. Cresci dentro!” di Little Tikes, hanno già aderito alcune aziende diventando così i primi firmatari del Manifesto del Gioco Attivo: Forte Village, tra i migliori resort per famiglie al mondo, situato nel sud della Sardegna, in provincia di Cagliari; CARIOCA, marchio iconico del made in Italy nato nel 1965, specializzato nella produzione di pennarelli e colori per sviluppare la fantasia e la creatività dei bambini; The Playful living, la piattaforma di co-ProgettAZIONI che mette al centro la famiglia, le sue relazioni e il bambino come persona nel suo approccio alla vita quotidiana.