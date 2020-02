San Valentino , che celebra l'amore e l'ardore dei sentimenti, è l'occasione giusta per ricordarci quanto siano importanti gli ambienti domestici per la serenità della nostra vita familiare e privata. Niente di meglio dunque che approfittarne per acquistare piccoli oggetti o rinnovare gli ambienti della zona giorno con il colore rosso e una infinità di romantici cuori.

San Valentino in casa, tanti oggetti per la festa più romantica Istockphoto 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Istockphoto 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Istockphoto 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Istockphoto 15 di 24 Istockphoto 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Istockphoto 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Istockphoto 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

In cucina: perfetti per preparare dolci che sanno d'amore e di coccole, gli utensili rossi sono l'ideale per farsi trovare subito quando servono e per richiamare la passione di chi si applica tra i fornelli. Da non dimenticare grembiuli e presine per preparare pranzi o cenette senza tema di sporcare l'outfit o rovinare le mani. Irrinunciabili.

Sulla tavola: per una prima colazione all'insegna dell'affetto e della tenerezza, perfette le mug rosse e i vassoi con i cuori. Per abbellire il mise en place, una tenerissima Hello Kitty come segnaposto è deliziosa, ma anche i portatovaglioli a forma di cuore, i calici a tema e la tovaglia rustica, ma sempre attuale, che ricorda il calore delle tavole di una volta. Perfetti per una cena super romantica i nastri che decorano le posate e i tappi di sughero romantici per bottiglie che vogliono festeggiare l'amore.

Nel living: divani rivestiti di rosso, tappeti modernissimi, ma egualmente sentimentali, e lampade moderne che ricordano gli oggetti vintage sono l'ideale per regalare l'emozione di un giorno speciale da vivere tra le mura domestiche senza rinunciare al design contemporaneo che inneggia alla semplicità.