Rinnovare casa: scopri come fare senza spendere una fortuna

Secondo una ricerca Wallapop , infatti, nelle case degli italiani si nasconde un piccolo tesoro : non si tratta di uno scrigno pieno di gioielli, ovviamente, ma di tutti gli oggetti che, dopo essere stati comprati e magari utilizzati pochissimo, giacciono abbandonati in un angolo .

Proprio così: dai dati dello studio emerge che il

valore

oggetti accumulati

1.247 euro

guadagnare

rivendendo tutto quello che non si usa

acquistando mobili o complementi d’arredo,

rinnovare gli ambienti.

degli(tra i 6 e i 15) dai nostri connazionali arriva addirittura a: una cifra che si puòfacilmente, e magari investirlapossibilmente second hand, per

Le

piattaforme di compravendita

second hand

Wallapop

rinnova la casa

considerate

buona fonte di reddito

avere in casa oggetti da vendere

interior design

arredamento

di oggetticomesono un alleato perfetto quando sie sono oggi ampiamenteunadalla quasi totalità degli intervistati (90%), soprattutto dalle donne (93% vs 85% degli uomini). Gli Italiani dichiarano infatti dianche nelle categorie(il 28% delle donne e il 20% degli uomini) e(33% e 22%).

Tra le

stanze

venti milioni

cucina

balcone

che si desiderano rinnovare con più frequenza, il podio va al soggiorno, indicato da quasidi persone, seguono la(con ben 16,3 milioni) e infine il(6,4 milioni).



Tuttavia, come fare per un

vero e proprio "ritocco"

budget ridottissimo

Wallapop

Daniela Zuccotti

prezioso suggerimento.

del proprio appartamento con unha girato la domanda a, Home Organizer Specialist, che ci ha regalato qualche

1 - Prima di tutto: decluttering!

Non si può rinnovare casa senza prima aver riordinato gli ambienti: iniziamo definendo delle zone precise (dispensa, angolo caffè, zona pentole e padelle, zona piccoli elettrodomestici, e così via), e per ciascuna decidiamo cosa tenere, riordinando con accessori e divisori appositi, e cosa eventualmente "lasciar andare". Vendendo su Wallapop tutto quello che non si usa più, si potrebbe perfino guadagnare una piccola fortuna!

2 - Mix&match:

I piatti spaiati non sono più considerati un obbrobrio inaccettabile, ma anzi sono molto diventati di gran moda. Si può ad esempio creare un nuovo servizio di piatti accoppiando i piatti spaiati che abbiamo in casa con qualche nuovo pezzo second hand. Un trucco è mixare piatti con la stessa fantasia, per esempio le rose; oppure unire piatti con stampe e fantasie diverse ma con la stessa tonalità; o ancora alternare i piatti bianchi a un servizio decorato. Largo alla fantasia!

3 - Dare nuova vita agli oggetti cambiando la loro funzione:

Per dare un tocco di originalità agli ambienti di casa bisogna pensare in modo creativo: dare nuova vita agli oggetti è facile se cambiamo la loro funzione. Un vecchio mobiletto da lustrascarpe, ad esempio, può diventare un originale porta bicchieri per un angolo bar unico e inimitabile.

4 - Sostituire pochi pezzi, ma d’impatto:

Per dare una ventata di novità agli ambienti di casa non serve cambiare l’intero arredamento: basta scegliere qualche pezzo “chiave”, ad esempio il divano, una lampada o un vaso e iniziare a cercare qualche alternativa pre-loved su Wallapop. Un solo pezzo di design è in grado di cambiare l’aspetto di un’intera stanza.





5 - I colori sono importanti:

Non va dimenticato che i colori sono importanti e giocare un po’ con sfumature e tinte aiuta a rendere più piacevole l’ambiente domestico. Da dove cominciare, ad esempio, se si vuole rinnovare il balcone? Occorre puntare su una palette di tre o quattro colori e far ruotare attorno a questi tutte le scelte successive. Una tinta principale, da affiancare ad un secondo o terzo colore in palette e infine un colore minore che stacchi: in poco tempo il gioco è fatto!

“Secondo una nostra recente ricerca, vendendo tutto quello che non si usa più e che è spesso abbandonato in ripostigli o cantine, si potrebbe ricavare una cifra decisamente interessante, in media €1.247 a famiglia”, commenta

Giuseppe Montana, Head of International di Wallapop

. “Il 30% degli Italiani vende già almeno 3 o 4 oggetti che non usa più ogni anno, segno che la cultura del second hand e del consumo responsabile sta sempre più prendendo piede nel nostro Paese. Il prossimo passo da fare, soprattutto quando si rinnovano gli spazi domestici, è quello di pensare subito a come dare una nuova vita a tutto quello che per noi non è più necessario: ne guadagna anche l’ambiente!”.

