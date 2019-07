Casa: bungalows da sogno per una vacanza all insegna della natura

Case minuscole, spesso totalmente mimetizzate nell'ambiente circostante: che si trovino in montagna , al mare o lungo i fiumi , i bungalows sono l'ideale per trascorrere un periodo di vacanza lontano dai rumori e dai ritmi frenetici delle grandi città e per godere appieno della bellezza della natura .

Dotati di ogni comfort, i bungalows più moderni sono diventati veri capolavori di design senza però trascurare la vocazione di essenzialità e di minimalismo che li distingue dalle case di vacanza più tradizionali. La ricerca dei materiali , sempre più eco-friendly , lo studio degli spazi e la voglia di non discostarsi dalla tradizione sono elementi fondamentali per un modo di abitare che unisce il desiderio di libertà con la riservatezza di case che non vogliono risultare invadenti o inopportune.

Ecco dunque le piccole abitazioni più tradizionali, fatte di travi di legno e tetti spioventi, tipiche delle zone del Nord e della montagna; non mancano quelle più colorate e minimaliste che si affacciano sul mare, ma che sono ideali anche per chi semplicemente ama la campagna e la lontananza dai centri abitati affollati e rumorosi.



Per chi può concedersi il lusso, le soluzioni più nuove prevedono l'affaccio diretto sulla piscina, privilegiando gli spazi outdoor; se il clima non lo consente, l'immersione nella natura circostante è garantita da ampie finestrature che offrono viste mozzafiato senza soluzione di continuità con gli interni domestici.



Piccole dependance ornate di fiori diventano graziosi punti di appoggio per soggiorni non troppo lunghi; casotti coloratissimi lungo la spiaggia sono l'ideale per trascorrere una notte guardando le stelle e ascoltanto il fragore delle onde sulla battigia.