Arredo bagno: cinque idee per immergersi nel verde

ormai è un trend inarrestabile dall'indiscusso successo. Rivestire le pareti di casa con piante sempreverdi non è solo una moda, ma un modo di essere e di vivere la casa. Non occorrono grandi superfici: al contrario, basta davvero poco per creare un piccolo giardino domestico di dimensione verticale. In bagno, inoltre, l'umidità è perfetta per creare l'ambiente ideale per le nostre amiche alla clorofilla, basta semplicemente puntare sulle piante adatte che non richiedono troppa manutenzione, avere cura di non innaffiare troppo e di esporle alla luce naturale ove possibile.



TANTE PIANTE E PIANTINE per un bagno che strizza l'occhio alle piante, ma non ha ambizioni esagerate o particolari, piccoli vasi sospesi o appoggiati su mensole o pareti divisorie sono il top per godere della piacevolezza del verde senza troppo impegno, ma con risultati talvolta sorprendenti. Si può puntare sulle piante grasse, sempre eleganti e di grande soddisfazione anche per chi non ha il pollice verde, o sulle ricadenti, come il potos (o pothos), così semplice e versatile da riuscire perfino a farlo prosperare negli ambienti chiusi e poco ospitali.