Maniglie dell'amore, addio: al tuo lui regala il ritocchino

Il San Valentino più appassionato dunque è quello che regala bellezza ; e se un tempo erano gli uomini a omaggiare le loro partner di completini intimi super sexy e a prenotare piccole fughe nelle spa per rendere le loro compagne più seducenti e affascinanti, oggi sono le signore a occuparsi dell' aspetto fisico dei loro uomini. In particolare, sono le donne a richiedere consulenze agli specialisti per donare al proprio partner un nuovo sguardo o un addome piatto secondo quanto ha illustrato il dottor Uberto Giovannini , chirurgo estetico milanese, durante la sua partecipazione al 21° Congresso Imcas (International Masterclass on Anti Aging Science), che si è tenuto qualche giorno fa nella capitale francese. Tra gli interventi estetici che le compagne regalano ai propri partner, in occasione di San Valentino ma non solo, primeggiano la blefaroplastica per le borse sotto gli occhi e il peeling per le occhiaie . Al terzo posto sul podio troviamo tra gli interventi più richiesti la rinoplastica chirurgica e anche quella medica, che consiste nel solo utilizzo di acido ialuronico per rimodellare il naso.

Allontanandoci dal viso, tra le richieste più numerose e in costante crescita c'è il rimodellamento dei pettorali: di riduzione in caso di ginecomastia (ovvero di eccessivo sviluppo delle mammelle maschili) o al contrario di aumento con lipofilling, una metodica chirurgica che consiste nel prelievo del proprio grasso da alcune parti del corpo - come addome, fianchi, cosce - e il suo trasferimento, dopo adeguato trattamento, in altre parti quali ad esempio i glutei, i polpacci, le gambe e l'addome, appunto.



Non mancano inoltre l'attenzione alla chioma con appositi trattamenti hair care, che prevedono iniezioni nel cuoio capelluto per contrastare la caduta dei capelli, la liposuzione dell’addome e, sempre più spesso, anche delle maniglie dell’amore.



Un regalo indubbiamente molto personale, ma attenzione: la chirurgia estetica non è né frivola, né superficiale, ma consente ai pazienti di riconciliarsi con la propria immagine realizzando i propri desideri. In definitiva, si tratta di un regalo per il proprio benessere e, in questo caso, anche per quello del partner, almeno secondo i medici: e se lo dicono loro...