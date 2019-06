Le discipline per allenare insieme il corpo e la mente

Il loro obiettivo non è quello di far bruciare calorie, ma d i portare o riportare in equilibrio le due dimensioni della persona, ovvero il corpo e lo spirito. L’interesse per le discipline olistiche, anche applicate alla pratica ginnico-sportiva, è in crescita costante: l’ultima dimostrazione viene dalla vera folla di appassionati che ha preso letteralmente d’assalto le masterclass e i workshop proposti di recente in occasione di RminiWellness , la grande kermesse dell’attività fisica, benessere, sport, cultura del movimento, business e sana alimentazione.

I fitness olistici propongono di accostarsi a una filosofia di star bene nella vita oltre che nello sport, aumentando la coscienza di sé: lo strumento proposto è quello offerto dalle discipline che curano il benessere del corpo coniugato a quello della mente: lo sport da un lato è sicuramente un valido canale di sfogo per le proprie energie, ma per ricaricarsi è altrettanto importante raggiungere l’equilibrio psicofisico attraverso specifiche attività, da praticare in gruppo, oppure con la guida di un personal trainer. Eccone alcune tra le proposte più interessanti.



BOWSPRING – E’ una tecnica posturale che permette di ristabilire la connessione con il proprio movimento primario e ristabilire la curvatura naturale della colonna vertebrale, aiutando a liberarsi dal dolore. L’allenamento prevede movimenti precisi e consapevoli che puntano a migliorare l’agilità e la leggerezza, in una sequenza di posizioni dinamiche accompagnate da respirazione profonda e consapevole.



ANUSARA INSPIRED YOGA – Chi ama lo yoga può provare questo approccio integrato che fonde la ricchezza della spiritualità con la scienza esatta della biomeccanica. La filosofia al centro di questa disciplina mette naturalmente in primo piano l’uomo in ogni suo aspetto: corpo, mente e spirito. Anusara è un termine di origine sanscrita che significa infatti "fluire con grazia, seguire il cuore": l’intenzione è quella di congiungersi con il proprio lato spirituale per fondere la sfera uìinteriore con alcuni principi base di allineamento del corpo.



PILATES BALLET BARRE – Questa disciplina piacerà a chi ama la danza, perché unisce la tecnica e la performance della sbarra della lezione di danza classica alla filosofia e all’approccio del Pilates. Il Barre Workout riprende le posizioni di braccia e gambe tipiche della danza e le combina con lo yoga, il Pilates e movimenti di balletto per sviluppare muscoli e rafforzare il corpo.



FLOWFUSION HIT – Il programma combina la tecnica di educazione al movimento, l’allungamento dinamico e il training funzionale per migliorare e mantenere le capacità di coordinazione, fondendo le tecniche di Pilates, danza, Yoga e Thaichi. Si punta su fluidità e armonia, focalizzando l'attenzione sulla funzionalità e sul lavoro di mobilità in modo armonioso, circolare e integrato.



YOGA FACCIALE – Si basa su respirazione, concentrazione, controllo, fluidità: più che un’attività fisica vera e propria è una forma di meditazione che regala benessere e distensione, con il plus di aiutare a ridurre i primi segni del tempo sul nostro volto. Inventato alla fine degli anni ‘70 da Catherine Urwitz, è un mix di Hatha yoga e estetica. L'allenamento consiste in una serie di esercizi che permettono di rilassare e tonificare i tessuti del viso: in questo modo si previene, o addirittura si inverte, il processo di formazione delle rughe. Si impara a rilassare i muscoli nei punti in cui tendono ad accumularsi le tensioni, ad esempio in mandibole, sopracciglia e fronte, in modo da limitare le espressioni del viso responsabili della formazione delle rughe.