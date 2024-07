Estate: cinque zone da trattare per una silhouette da pieno di like

combattere la lassità cutanea legata all'avanzare dell'età se si vuole esibire un fisico perfetto (o quasi) è d'obbligo. Purtroppo, a partire dai 45-50 anni la pelle diventa sempre meno elastica a causa della perdita di collagene. Tra le strategie da poter mettere in atto, oltre al potenziamento muscolare da fare anche semplicemente a casa, si può ricorrere alla medicina estetica. Secondo la d.ssa Elisa Puma, medico estetico e nutrizionista, specialista in oncologia, "I trattamenti indicati in questo caso sono diversi. Si può ricorrere alla radiofrequenza ad aghi, che agisce in profondità, utile per stimolare la produzione di collagene; oppure alla carbossiterapia, che consiste in iniezioni sottocutanee di anidride carbonica, unita al biorimodellamento specifico per il corpo ottenuto con iniezioni di acido ialuronico libero ad alto e basso peso molecolare altamente concentrato. Si tratta di protocolli che possono agire in sinergia per ricompattare la pelle, ma non vanno eseguiti contemporaneamente".