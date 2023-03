Al via "Il sonno conta", il servizio informativo che ti aiuta a dormire meglio

Un progetto realizzato da Sognid'Oro in collaborazione con AIMS per promuovere l'importanza di una corretta cultura del sonno

A partire da questo mese sul sito www.ilsonnoconta.it sarà disponibile un servizio informativo online gratuito per poter porre agli specialisti del sonno AIMS dubbi e domande sul sonno e ricevere una risposta entro 48 ore e per sensibilizzare le persone sull’importanza del sonno.

Il sito rappresenta per gli utenti un vero e proprio viaggio alla scoperta dei segreti del dormire bene: articoli e approfondimenti che possono essere utili per tutti, offrendo informazioni e risposte su caratteristiche e componenti del sonno che è bene conoscere, come la sua architettura, la funzione dei sogni e molto altro.



Inoltre, sempre nel mese di marzo, ci sarà una speciale installazione dentro al Museum of Dreamers di Milano per promuovere il progetto educativo “Sveglia, il sonno conta!”.



D'altra parte in Italia, secondo le ultime rilevazioni dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS), circa 13,4 milioni di italiani soffrono di insonnia, ma quasi la metà (46%) non fa nulla per risolvere il problema.

Cifre che sono raddoppiate con la pandemia e che evidenziano le donne come target maggiormente colpito, circa il 60% del totale, mentre il 20% dei casi riguarda bambini e ragazzi.

Nel nostro Paese circa un adulto su quattro soffre d'insonnia cronica o transitoria. Tra le problematiche più frequenti ci sono: la difficoltà di addormentamento, i risvegli durante la notte e quelli precoci la mattina, la difficoltà di riprendere sonno.

Eppure il riposo notturno è una necessità fisiologica e un ingrediente fondamentale per la salute e il benessere psicofisico. Un buon sonno favorisce moltissime funzioni fisiche e mentali: sistema immunitario, rigenerazione cellulare, crescita e persino la creatività.