Astrologia: Plutone, pianeta della trasformazione e dell’eros

Prima di essere declassato, Plutone era considerato il nono Pianeta del Sistema Solare. È molto piccolo e impiega circa 248 anni per fare un giro completo intorno al Sole, quindi nel suo transito permane per circa 20 anni in ogni Segno Zodiacale.



Il suo nome deriva dalla divinità romana Plutone, dio degli Inferi e dell’oltretomba (oppure Ade nella mitologia greca). Non a caso, è il Pianeta delle tenebre e le simbologie plutoniane sono quindi strettamente legate alla morte, alla rinascita e alla trasformazione profonda dell’essere. Plutone rappresenta le forze ultraterrene che consentono all’uomo di evolvere di ottenere potere sia nella vita terrena che in quella ultraterrena. Non passa mai inosservato e lascia sempre un segno, nel bene o nel male.



Gli vengono spesso associati anche i pensieri ossessivi, i tormenti dell’animo e la capacità di manipolare gli altri. Viene anche considerato il Pianeta del sesso e della sessualità, intesa anche come creatività e capacità di dar luce a progetti esplosivi e illuminanti. La creatività può emergere anche nel mondo dello spettacolo e l’individuo caratterizzato da un’importante posizione di Plutone ha spesso il grande talento di saper recitare in maniera sublime (a volte si insinua che lo faccia anche nella sua vita ordinaria). Sarebbe interessante analizzare Plutone nel Tema Natale di persone molto carismatiche e potenti nella società.



Il domicilio di Plutone non può che essere nello Scorpione, segno in cui la creatività si esprime al massimo e le idee sono in continuo fermento, alla ricerca di un significato profondo di qualsiasi cosa. L’energia sessuale si esprime in questo segno con tutte le sue forze.

L’esaltazione di Plutone invece è nel Segno dei Gemelli. Qui il Pianeta riesce a portare una continua trasformazione, che spesso si manifesta con l’indossare molteplici maschere nella propria vita.

Il suo esilio è nel Segno del Toro, dove le ossessioni plutoniane si fermano a qualcosa di terreno, senza indagine profonda.

La caduta invece è nel Sagittario, segno in cui la malizia e la malignità di Plutone si scontrano con l’ingenuità e la bontà sagittariane.