Ansiolev, per ritrovare calma e serenità naturalmente

Lo spot, curato dal duo creativo Gibbo&Lori e realizzato con la casa di produzione The BigMama, è nel formato da 30 secondi e sarà in onda da martedì 14 aprile a sabato 25 aprile 2020, con 236 passaggi sulle reti Mediaset ed è stato creato per valorizzare la linea di integratori alimentari Ansiolev, a base di estratti vegetali utili a ritrovare calma e serenità naturalmente.

Il filmato mostra come ansia e attacchi di panico possano manifestarsi all’improvviso e sorprendere chi ne soffre, rendendo complicate anche le azioni più semplici: ecco perché “Abbiamo scelto come personaggio un violinista che suona una musica di tensione e rappresenta metaforicamente lo stato d’animo della protagonista”

Ansiolev è disponibile in commercio in due distinte formulazioni, gocce o compresse, ed è in vendita in erboristeria, farmacia e parafarmacia.

La composizione e le modalità d’uso variano per i due formati: Ansiolev compresse è indicato per un trattamento più prolungato degli stati ansiosi; Ansiolev Instant gocce manifesta un’azione rapida e va utilizzato nella crisi di ansia e panico.

Il dr. Giuseppe Maria Ricchiuto, presidente di Specchiasol, ha scelto di pianificare esclusivamente sulle reti Mediaset poiché continua a confermarsi l’editore televisivo sul target medio che rappresenta la fascia di popolazione con cultura e capacità d’acquisto e dimostra attenzione verso la qualità e la marca: "Mediaset è il riferimento dei nostri clienti per l’informazione in tutte le sue declinazioni.” ha dichiarato il dr. Ricchiuto.



Il nuovo investimento dà un forte impulso alla comunicazione che la Specchiasol sta sviluppando, puntando sui sistemi di comunicazione audiovisivi e sfruttando le nuove tecniche di realizzazione video.

L’obiettivo è, come sempre, dare visibilità a contenuti che nascono dall’esperienza pluriennale nell’attività fitoterapica e nella medicina naturale.