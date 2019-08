Felicità di coppia? Scopri il segreto di una intimità al top

Mai abbassare la guardia: se per i primi appuntamenti i tempi di preparazione davanti allo specchio erano infiniti, una volta sotto lo stesso tetto la divisa ufficiale è diventata la tuta o- peggio! - il pigiamone inespugnabile. Prima che il nostro lui scappi a gambe levate, evitiamo di farci dare per scontate: un nuovo taglio di capelli, della lingerie stuzzicante che ci fa sentire sexy sono fondamentali. Oltre che a lui, prenderci cura di noi farà bene principalmente a noi stesse, facendo aumentare la nostra autostima e rendendo quindi il rapporto di coppia più solido ed equilibrato. Non ti curar di loro: alzi la mano chi non ha un rapporto difficile con il proprio corpo. Anche le star più desiderate al mondo hanno spesso ammesso una difficoltà a considerarsi belle, a maggior ragione noi comuni mortali dopo una giornata trascorsa al lavoro o a mettere a posto la ca o curare i bambini. Mai dimenticare però che la persona che abbiamo accanto ha scelto noi per quello che siamo: non abbiamo dunque timore a mostrarci per quello che siamo con orgoglio, senza vergogna, ma con molto amore: smagliature o cellulite non hanno alcuna importanza, quel che conta è il cuore.

La fiducia è ben riposta: quando ci lasciamo andare completamente, il nostro lui avverte immediatamente questa sensazione appagante di fiducia. Rilassiamoci e lasciamo sgombra la mente da pensieri sciocchi su come essere più brave a letto: non si tratta di una gara, ma di sentirsi amate e di far sentire desiderati i nostri partner.



Dì la tua: rendere esplicite le nostre preferenze a letto non è facile, un po' per imbarazzo, ma anche a causa dei tanti tabù che ci portiamo dietro dall'infanzia. Per quanto innamorato, un uomo non può sapere cosa ci accade e come ci sentiamo: meglio fargli capire esattamente cosa ci piace e come. Gli equivoci non portano mai a nulla di buono, mentre patti chiari...



Sano divertimento: bellezza e capacità di essere sexy sono due questioni ben diverse. Una persona sexy sa essere sciolta nei movimenti, osa e sa come coinvolgere con malizia. Sentiamoci libere di lasciarci andare fra le braccia del nostro partner: la carta vincente è la spontaneità. Provare per credere.