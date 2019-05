Dieci cose di te che lo faranno innamorare Il sorriso: illumina il volto e ti dà un aspetto felice Istockphoto 1 di 10 Lo sguardo: il contatto visivo è fondamentale. Istockphoto 2 di 10 Le curve: inutile negarlo: la chimica deve scattare. Istockphoto 3 di 10 Il portamento: muoversi in modo aggraziato ed elastico è importante. Istockphoto 4 di 10 Le labbra: devono essere... al bacio. Istockphoto 5 di 10 Il buon cibo: è bello condividerlo e saperlo preparare. Istockphoto 6 di 10 Un po' di allegro disordine: meglio un po' di confusione che un ambiente freddo e asettico. Istockphoto 7 di 10 Tanti interessi: le passioni condivise aiutano a stare bene insieme. Istockphoto 8 di 10 I particolari: possono fare davvero la differenza. Istockphoto 9 di 10 Amalo così com'è, senza cercare di cambiarlo. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 IL SORRISO – Un bel sorriso illumina il volo e rende brillante lo sguardo. E’ il modo più semplice per creare un contatto empatico e invitare l’altro ad avvicinarsi a noi. L’importante è che il sorriso sia sincero e che sbocci in un momento opportuno. Il modo più seducente è creare un contatto visivo con lui e aprirsi al sorriso lentamente, in modo graduale. Impariamo a sorridere anche con gli occhi: trasmetteremo l’idea di essere persone solari e felici. Ma attenzione: un sorriso non è l’equivalente di una risata. Il primo non basta mai, la seconda è abbondante sulla bocca degli stolti, come dice il proverbio.



2 LO SGUARDO – Gli occhi sono lo specchio dell’anima e una delle prime cose che gli uomini guardano in una donna (ok, il seno e il lato B vengono prima!). Il contatto visivo è comunque importante e un potente mezzo di seduzione: Cerchiamo di incontrare il suo sguardo il più spesso possibile, meglio se in rapide e brevi occhiate (specie se siamo un po’ timide). Se invece lui ci sta parlando direttamente, possiamo attardarci a fissarlo negli occhi a lungo, pendendo dalle sue labbra: anche se questo fa trasparire tutta la nostra adorazione a lui piacerà moltissimo.



3 LE CURVE – Inutile negarlo, l’aspetto fisico ha un’importanza determinante: perché una storia funzioni occorre che scatti un po’ di chimica. Per questo è indispensabile curare al massimo il nostro aspetto, sia per quello che riguarda la cura della nostra persona - dalla silhouette al taglio dei capelli - sia nella scelta del look. Non occorre indossare abiti griffati, ma è indispensabile avere un aspetto curato e ordinato con un outfit che valorizzi i nostri punti di forza e nasconda qualche eventuale imperfezione.



4 IL PORTAMENTO – Muoversi con armonia e grazie è un ottimo strumento di fascino. Impariamo a camminare in modo eretto, con elasticità e scioltezza. Aiutiamoci anche con qualche accorgimento: evitiamo i tacchi troppo alti, se siamo in difficoltà e diamo l’impressione di camminare arrampicate sui trampoli, e gli abiti eccessivamente scomodi: magari ci fanno apparire più sexy, ma dovremo pur respirare, no?



5 LABBRA – Le labbra sono una delle parti del corpo che gli uomini trovano più sexy. Non trascuriamole: per renderle seducenti basta mantenerle morbide, ben idratate e vestirle con un tocco di colore o con un gloss lucido. Possiamo giocare con un make up leggero, oppure puntare su un aspetto più sexy e aggressivo, per sorprenderlo in una occasione speciale.



6 IL BUON CIBO – L’uomo, come insegnano le nostre nonne, ama farsi prendere per la gola. Secondo un'indagine effettuata presso la Cornell University, negli USA, quando si trovano in compagnia di una donna gli uomini possono arrivare a mangiare quasi il doppio. Una donna che ama il buon cibo, e magari è anche capace di prepararlo, trasmette l’idea di una persona che sa godere i piaceri della vita. Approfittiamone, senza arrivare ad abbuffarci o a rimpinzare lui in modo eccessivo.



7 UN PO’ DI ALLEGRO DISORDINE – Una casa, per essere accogliente, deve avere un aspetto pulito e ordinato. Questo non significa che debba apparire risplendente e lustra all’eccesso: una casa luccicante e disinfettata come una sala operatoria non trasmette l’immagine di una padrona di casa ideale, ma quella di una casalinga maniacale e fanatica del pulito. Meglio un po’ di sano disordine, nel quale sentirsi rilassati e di buon umore.



8 TANTI INTERESSI – Una vita piena, ricca di curiosità e una conversazione interessante sono importanti elementi di fascino. Diamo spazio alle nostre passioni, ma anche a quelle di lui: condividere le cose che piacciono è un collante di sicuro successo.



9 I PICCOLI PARTICOLARI – Spesso sono i dettagli a fare la differenza: quando ci occupiamo del nostro aspetto non trascuriamoli: basta una manicure “invecchiata” o i capelli non ben puliti a trasmettere un’immagine trasandata e di poca cura per noi stesse.



10 IL FATTO CHE NON CERCHI DI CAMBIARLO – L’amore è un sentimento che non ammette condizioni: amare un uomo significa innanzi tutto accettarlo così com’è, nonostante i suoi difetti e, in una certa misura, anche per quelli.