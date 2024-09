Da "cornuto" a "limonare": sette modi di dire legati al sesso

Nell'antichità le corna erano simbolo di virilità e coraggio: non è chiaro perché nel corso dei secoli l'espressione abbia mutato significato così profondamente. Secondo una leggenda, Minosse, sovrano di Creta, decise di tenere per sé un magnifico esemplare di toro bianco, originariamente destinato a un sacrificio per il dio Poseidone, offrendo al dio un altro esemplare. Poseidone, ingelosito, spinse Pasifae, moglie di Minosse, a innamorarsi dello splendido bovino bianco, al punto che questa, nascosta in una giumenta di legno, ebbe un amplesso con lui, generando il Minotauro, un mostro mezzo uomo e mezzo toro. I Cretesi scoprirono così l'adulterio e iniziarono a mostrare per scherno le corna del toro al re Minosse, facendo di lui il primo "cornuto" della storia. Un’altra spiegazione riporta a Costantinopoli e al suo feroce sovrano Andronico Comneno, il quale aveva la consuetudine di prendere come sue concubine le mogli dei suoi avversari sconfitti: sulla porta dei malcapitati veniva anche esposta la testa di un cervo con tanto di corna, per indicare che il padrone di casa era simile a una preda abbattuta.