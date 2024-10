Coppia: ti ama davvero o sei solo un ripiego?

un altro segnale che non deve passare inosservato per capire se si è importanti davvero oppure solo un ripiego temporaneo, è capire se davvero il partner desidera che si faccia parte della sua vita. Quando fa in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone per lui più importanti, come gli amici o la famiglia, allora è legittimo ipotizzare che non abbia intenzioni serie, ma che si accompagni a noi al solo scopo di non sentirsi solo magari dopo la fine di una lunga relazione. Quando il coinvolgimento sociale è pari a zero o quasi, meglio non riporre troppe aspettative da questo rapporto, che non pare abbia le carte in regola per andare lontano.