Coppia: le cose da fare per essere felici insieme sotto l’albero

In un anno difficile come questo, il semplice fatto di trovarsi insieme intorno all’ albero di Natale è una cosa di cui gioire: sono molte le coppie che si trovano a vivere le Feste separati a causa delle restrizioni negli spostamenti a causa della pandemia da Covid-19. Avere la possibilità di trascorrerle vicini è un’ottima ragione per fare in modo che le Feste siano un momento sereno, in cui ricaricare le batterie e attingere uno dall’altro nuova energia. Ecco allora qualche regalo, immateriale ma sempre bello da ricevere, con cui allietare la nostra dolce metà, e nello stesso tempo noi stessi, in occasione del Natale , ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno.

Regali e non solo – Certo, qualche bel regalo da scartare insieme è un must indispensabile in occasione del Natale. Anche se il /la partner è un soggetto ostico perché ci pare che abbia tutto, l’affetto merita una ricerca accurata a caccia della strenna giusta. Dato che quest’anno andare per negozi è complicato e gli acquisti online ci impongono di andare a colpo sicuro, se proprio siamo a secco di idee può valere la pena di interrogare, con cautela, l’interessato per indagare sui suoi desideri. Lui (o lei) vuole la sorpresa a tutti i costi? Immaginiamo una cosa che ci piacerebbe fare insieme e prendiamone ispirazione.

Esprimiamo stima e sostegno – Il fatto di sapere che abbiamo un compagno accanto a noi che ci sostiene incondizionatamente è una sicurezza importante che vale la pena sottolineare ad ogni occasione. Non è scontato e ripeterselo o tornare a dimostrarlo, vale sempre la pena, soprattutto con i fatti. Troviamo un modo o un gesto capaci di esprimere la nostra stima e la nostra vicinanza, oltre al nostro amore, magari accettando una sua passione che non condividiamo fino in fondo.

Un’occasione per divertirsi insieme – Ok, sotto questo punto di vista il Covid ci complica notevolmente la vita, ma con un po’ di fantasia possiamo sempre trovare un modo per divertirci insieme. Un film a casa non è la stessa cosa che andare al cinema, e ballare sulle note dello stereo non fa il paio con una serata in discoteca, ma occorre fare di necessità virtù e pensare che in questo modo facciamo del nostro meglio per mantenerci in salute… e per non contagiare i nostri cari.

Una tregua dalle ansie – La vita di questo periodo è talmente difficile da richiedere una pausa. Mettiamo tra parentesi, per quanto è possibile, i pensieri tristi, le preoccupazioni e l’ansia che viviamo nella vita quotidiana e regaliamo a noi stessi e al partner un momento sereno, in cui raccogliere le energie e godere semplicemente della reciproca compagnia.

Parenti serpenti – Questo probabilmente è l’unico aspetto positivo di un Natale di semi-lockdown: le restrizioni ai movimenti e agli incontri ci mette per lo meno al riparo dalle frequentazioni poco felici con parenti dei quali non sentiamo la mancanza, ma che per dovere e consuetudine, siamo costretti a incontrare, “almeno a Natale”. Bando ai sensi di colpa, dunque, almeno per quest’anno.

Non critichiamo le rispettive famiglie – Soprattutto quest’anno in cui incontrarsi è così difficile, evitiamo i commenti sulle rispettive mamme, cugine e fratelli. Il carattere di ciascuno di noi è quello che è, e le privazioni di quest’anno non ci hanno migliorati. Anche se gli incontri sono solo virtuali, facciamo del nostro meglio per evitare critiche e battibecchi. E ricordiamoci che la mamma è sempre la mamma, anche se è noiosa o impicciona. Trattiamola come un tabù (che sia nostra madre o nostra suocera) sul quale non è concessa critica, neppure virtuale.

Puntiamo sulla semplicità – Le tristi vicende di quest’anno ci hanno costretti a focalizzare l’attenzione sulle cose davvero importanti: facciamo così anche a Natale, senza preoccuparci se una pietanza non è perfetta, se riceviamo un dono diverso da quello che si aspettavamo e se la casa non scintilla da ogni lato. L’importante è più che mai essere con le persone che amiamo, o almeno, con alcune di esse.

Insieme anche da lontano – Se poi il diavolo ci mette la coda e non riusciamo ad essere insieme neppure per Natale a causa del lavoro, delle restrizioni negli spostamenti o per altre ragioni ancora, ricordiamo che la tecnologia è ancora una volta nostra alleata. Ormai siamo esperti di video-chat e incontri virtuali: non sarà la stessa cosa, ma alla peggio, si può pranzare insieme o aprire insieme i regali, stando ciascuno a casa propria. E’ vero, non è il massimo della vita, ma è sempre meglio che niente.