Anche le coppie più felici e collaudate incappano di quando in quando in qualche periodo di stanchezza amorosa . Le ragioni possono essere le più svariate: una fase di super-lavoro, un momento di stress e preoccupazione, oppure semplicemente un momento in cui l’armonia non è al top. E’ bene in ogni caso non lasciare che queste fasi di “stanca” si prolunghino troppo: per invigorire il legame e la sintonia amorosa basta combattere q ualche cattiva abitudine e ritrovare alcuni piccoli gesti capaci di ripristinare il desiderio e la sintonia.

Coppia: le cattive abitudini che fanno male al sesso Non rinunciare alle coccole: fanno bene all'amore e stuzzicano i cinque sensi. Istockphoto 1 di 6 Non portare in camera da letto le tensioni e i litigi della giornata . Istockphoto 2 di 6 Il fumo di sigaretta r l'alcol sono nemici del buon sesso. Istockphoto 3 di 6 Sei gufo o allodola? Scopri orari per te inconsueti per fare l'amore (ma che magari piacciono al tuo partner). Istockphoto 4 di 6 Non giudicare il tuo corpo, ma se non ti piaci fai del tuo meglio per migliorare te stesso. Istockphoto 5 di 6 Il movimento fisico fa bene al corpo, alla mente e, soprattutto, al benessere sessuale. Istockphoto 6 di 6

NON RINUNCIARE ALLE COCCOLE – Baciarsi, abbracciarsi, stare vicini sono tutti gesti che, oltre a stimolare il desiderio, esprimono amore, confidenza e capacità di ascolto dell’altro. Questi gesti hanno anche il potere di stimolare i cinque sensi, riscoprendo il piacere di un contatto a pelle, lo stimolo olfattivo del “suo” odore, il sapore speciale di un bacio. Sfiorare la pelle nostra e del partner è un momento di incontro intimo e importante: questo semplice gesto aiuta a ritrovare l'intimità e aumenta la confidenza.



NO ALLO STRESS IN CAMERA DA LETTO – Le tensioni e i litigi della giornata non devono entrare nella stanza dove si riposa: meglio chiarire i punti controversi in un altro luogo della casa e, possibilmente, fare la pace prima di spegnere la luce. Il mezzo migliore per assicurare serenità alla coppia è il dialogo: prima di infilarci sotto le lenzuola confrontiamoci su quello che ci preoccupa o che ci emoziona. Cominciamo con l'esprimere il nostro pensiero, senza incolpare l'altro, ma cercando insieme una soluzione accettabile per entrambi. Solo dopo potremo metterci a letto e riposare uno accanto all'altro. Meglio ancora: dopo aver fatto l’amore.



ATTENZIONE A FUMO E ALCOL - Il fumo, oltre a nuocere gravemente alla salute in generale, è un pessimo compagno anche della vita sessuale. La sigaretta provoca infatti alterazioni vascolari a carico sia del sistema venoso che di quello arterioso. Diversi studi, inoltre, hanno dimostrato i suoi effetti negativi sul processo di produzione degli spermatozoi e quindi sulla loro concentrazione nel liquido seminale, sulla loro motilità e morfologia. Il fumo insomma, nuoce in modo significativo alla fertilità. No anche ai troppi drink a base di alcolici e superalcolici. Se consumato in modiche quantità l'alcol ha un effetto vasodilatatorio e diminuisce l'ansia: l'abuso di questa sostanza, però, diminuisce la libido e provoca danni neurologici che hanno effetti irreversibili sulla funzionalità erettile.



GUFO O ALLODOLA? – Gli uomini tendono ad essere sessualmente più attivi nelle ore del primo mattino, quando il loro organismo fa registrare un picco nei livelli di testosterone. Sono perciò simili alle allodole, gli uccelli che con il loro canto annunciano l’alba. Le donne, invece, preferiscono per l’amore la quiete notturna, proprio come fanno i gufi, animali della notte per eccellenza. In questo caso occorre venirsi un po’ incontro: sperimentare un’ora insolita per un amplesso può riservare piacevoli sorprese.



NON GIUDIACHIAMO IL NOSTRO CORPO – Non è possibile conservare in età adulta l’aspetto fresco e perfetto della prima gioventù. Questo non significa che si debba trascurare la cura di sé, con una buona alimentazione, un po’ di esercizio fisico e uno stile di vita sano. Impariamo ad accettare i cambiamenti del nostro corpo: questo è il modo migliore anche per sentirci sereni e senza timidezze nell’intimità della camera da letto, quando ci si trova davanti al partner come natura ci ha fatti. Se la cosa ci causa imbarazzo, invece di giudicare noi stessi, proviamo a considerare questo disagio come una motivazione per fare finalmente qualcosa per noi stessi e per migliorarci.



AMORE E GINNASTICA – Non è solo un luogo comune, ma una verità scientifica: praticare attività fisica in modo regolare aiuta il buon sesso. Oltre a migliorare le condizioni fisiche generali, lo sport regala un fisico più tonico e scattante, migliora l’autostima e regala buon umore: tutti ingredienti importanti per una vita sessuale attiva e soddisfacente. Se ci sentiamo bene nel nostro corpo, senza proporci obiettivi troppo ambiziosi, sarà più facile stabilire un rapporto psicofisico sereno e armonico con nostro partner.