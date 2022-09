Coppia e primo appuntamento: gli errori da evitare

CURIOSITÀ SÌ, NERVOSISMO NO

- Sentirsi un po’ in ansia in questi primi appuntamenti è inevitabile. Siamo costretti a esporci, a svelare il nostro interesse e, almeno in parte, il nostro carattere e qualche fragilità. Non può che essere così e in fondo fa parte del gioco. Può aiutarci il pensiero che la cosa vale per entrambi e che lui è probabilmente in ansia quanto lo siamo noi e altrettanto desideroso di piacere e di mostrarsi attraente. Respiriamo a fondo, quindi, e lasciamo spazio a un po’ di curiosità, senza mostrarci invadenti: mostrare interesse per l’altro, sempre con delicatezza e con buone maniere, è il modo migliore per metterlo a suo agio.

PUNTUALITÀ

– Presentarsi in perfetto orario è la prima regola da osservare scrupolosamente. Essere costrette ad aspettare il proprio lui è una delle situazioni più imbarazzanti in cui una ragazza possa trovarsi, tanto che molte scelgono di concedersi un piccolo ritardo proprio per evitare di starsene sedute al tavolo del ristorante o in mezzo alla strada davanti al cinema ad attendere un lui ritardatario. Un uomo farebbe bene a presentarsi nel luogo concordato almeno dieci minuti in anticipo sull’orario previsto.

IL LOOK

– Il nostro abbigliamento (e quello di lui) la dicono lunga sui rispettivi caratteri, almeno finché la conoscenza reciproca non fornirà elementi ulteriori e più approfonditi in base ai quali formarsi un’opinione. Sì, dunque a un aspetto curato e adeguato alla location scelta per l’incontro, ma senza eccessi. Presentiamoci al meglio, valorizzando i nostri punti di forza, senza dimenticare un buon make-up e con i capelli in perfetto ordine. Sono da bandire gli outfit troppo rilassati e informali, che possono farci apparire trasandati, ma anche quelli troppo sexy e vistosi, che possono invece trasmettere un’eccessiva aggressività. Per apparire seducenti è sufficiente un tocco di femminilità, come una camicetta un po’ scollata o un abito sopra il ginocchio. Meglio svelarsi un po’ per volta, puntando su un solo aspetto da mettere in risalto.

TELEFONINO AL BANDO

– In tutto il tempo dell’incontro, l’altro deve avere la nostra completa attenzione, così come noi abbiamo diritto alla sua., quindi niente telefonate, messaggini e altre distrazioni. Meglio evitare anche di mostrare foto di eventi passati, con il rischio che saltino fuori immagini inopportune. Ci sarà tempo in seguito per condividere questo genere di ricordi: soprattutto la prima volta, meglio attenersi a un racconto a voce.

SINCERITÀ

– Inutile cercare di passare per quello che non siamo per fare colpo: le bugie hanno le gambe corte, per cui meglio essere sinceri e genuini fin dal primo appuntamento. Questo non significa che non dobbiamo cercare di presentare noi stessi sotto la luce migliore, ma senza esagerare, soprattutto se percepiamo una certa differenza di livello tra noi e il possibile partner.

NON PARLARE TROPPO

– Anche se può essere un brutto scherzo del nervosismo, parlare troppo e non lasciare abbastanza spazio al possibile partner è un errore comune e da evitare a ogni costo. Gli uomini sono di solito più riservati delle donne e, per abitudine o per timidezza, potrebbe essere più silenzioso di noi. Evitiamo perciò di inondarlo di chiacchiere solo perché il silenzio ci innervosisce; facciamogli semmai delle domande, per scoprire quali possono essere degli interessi comuni. Soprattutto, mai parlare degli ex: non facciamo alcun cenno alle nostre vecchie storie e non chiedergli niente delle sue.

PROIBITO BERE TROPPO

– Almeno ai primi passi di una possibile relazione è bene mantenere la situazione sotto controllo e restare lucide. Un aperitivo e un po’ di vino a tavola vanno bene, come pure quella sensazione di leggera euforia che aiuta a sciogliere la tensione e invita a lasciarsi un po’ andare. Decisamente da evitare è invece bere in modo eccessivo: si finisce per fare cose che in realtà non vorremmo e che possono metterci in imbarazzo.

AL MOMENTO DEL CONTO

- Con buona pace della parità dei sessi, è carino ed elegante che al primo appuntamento inviti lui. Possiamo permetterci di accettare senza sentirci sminuite. E se lui si dimostra con il braccino troppo corto, facciamo buon viso a cattivo gioco e la prossima volta usciamo con qualcun altro.

E DOPO CENA… -

Non esistono regole fisse per il “dopo”. Se lui ci accompagna a casa e ci chiede di salire, dobbiamo sentirci libere di comportarci come ci pare più opportuno. Se la passione e la chimica sono travolgenti niente di impedisce di cogliere l’occasione. Ma se ci sembra troppo presto, un bel no deciso è del tutto legittimo.