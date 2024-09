Coppia: nove differenze tra amore vero e infatuazione

LUI CI APPREZZA E CI VALORIZZA – A nostra volta, in sua compagnia non ci sentiamo messe alla prova o giudicate per i nostri limiti. Percepiamo la sua stima e la sua comprensione, e sappiamo che ci apprezza esattamente come siamo. Questo non toglie nulla al nostro desiderio di migliorarci in qualche aspetto, ma lo facciamo per noi stesse, non perché dubitiamo del suo amore o perché temiamo che qualcuna possa portarcelo via. Insomma, non dobbiamo guadagnarci il suo amore, perché siamo certe di avercelo già.