Cinque buoni motivi per avere un amico maschio

Ok, ammettiamolo: dei maschi ci piacciono concretezza, simpatia e franchezza.

Al bando invidie e rivalità, non ci resta che avere un amico al quale parlare di tutto senza il timore di essere giudicate e che possa possa offrirci un punto di vista differente e decisamente meno emotivo di quello che avremmo dalle amicizie femminili. Oltretutto, due braccia forti possono essere un valido aiuto in caso di difficoltà: ecco allora cinque valide ragioni per non rinunciare a un'amicizia maschile.



Presentami un amico: le single lo sanno bene: chiedere se si ha un amico disponibile e senza legami è molto frequente, ma spesso le nostre amiche o non conoscono nessuno da presentarci, o - se ce l'hanno - lo tengono strettamente per sè. In ogni caso, prima di combinare un incontro, le amiche sono sempre molto prudenti, ci fanno venire mille dubbi e spesso l'entusiasmo di una nuova conoscenza viene meno prima ancora di combinare l'incontro. I maschietti invece sono decisamente più diretti e pratici, sanno come presentarci e non se la prendono se l'appuntamento al buio non sortisce gli effetti sperati. Essere permalosi è spesso una prerogativa femminile, gli uomini sono più diretti: di sicuro sapranno riderci su o gioire sinceramente se tutto andrà per il meglio. Generosità prima di tutto.



Evviva la sincerità: chiedere un parere a una donna può essere un'arma a doppio taglio: da un lato, un'amica certamente se ne intende di abiti, trucco e forma fisica, dall'altro però non è detto che esprima con genuinità il suo pensiero: l'invidia è sempre dietro l'angolo e diventa spesso un ostacolo quasi insuperabile. Il parere dei maschietti invece è decisamente più schietto, privo di secondi fini e se ci dicono che questo o quel vestito ci stanno bene, significa che siamo decisamente attraenti, ma se la scarpa - seppur modaiola - fa loro orrore, vuol senz'altro dire che se pensavamo di essere seducenti stiamo purtroppo ottenendo esattamente l'effetto contrario. Che i signori uomini non si intendano di trucco o di moda è un conto, che possano darci un parere spassionato e utile è un altro. Meditiamo, gente...



In caso di emergenza: vi è mai capitato di forare una gomma dell'auto? Bene, alzi la mano chi di noi ha pensato a un'amica per trovare la soluzione: ammettiamolo, nessuno! Quando ci troviamo in difficoltà seria con la macchina, il nostro amico maschio saprà essere di formidabile aiuto e supporto senza farci sentire inutili e sprovvedute, ma al contrario sarà felice di sentirsi utile e di poterci dare una mano. Lo stesso se ci si guasta la TV o se abbiamo bisogno di portare pacchi pesanti: sapere di poter contare su un solido paio di braccia robuste è una garanzia di sopravvivenza!



Meglio accompagnate: ci sono situazioni in cui non possiamo proprio presentarci da sole, pena essere sistemate nell'angolo dei single dove magari ci è già capitato di essere piazzate. Ecco allora che il nostro miglior amico può diventare un ottimo partner con cui arrivare accompagnate e a cui dare il braccetto per sostenerci sul tacco dodici: l'amicizia è perfetta perché comunque ci regala quell'intimità che può essere facilmente scambiata per qualcos'altro, ma nello stesso tempo è priva di quella passione che fa brillare lo sguardo e che susciterebbe una malcelata curiosità. Come si dice, ubi maior...



Una bella consolazione: ok, non vogliamo gli amici di letto, né siamo in cerca di relazioni troppo impegnative. Siamo insomma ancora indecise, ma nello stesso tempo bisognose di affetto e tenerezza. Beh, il nostro migliore amico è lì per abbracciarci e tenerci strette. Come inizio di una storia d'amore non è male, soprattutto perché non si tratta di colpo di fulmine, ma di un sentimento che cresce pian piano nel tempo. Conosciamo tutto di lui, come lui conosce tutto di noi: possiamo sentirci noi stesse, libere da qualsiasi condizionamento e pregiudizio. Il sesso potrebbe non essere affatto male e da lì a innamorarci il passo potrebbe essere anche breve. A volte Cupido è birichino e imprevedibile, mai dimenticarlo!