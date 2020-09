"ALPInRosa": un viaggio di rinascita e di riscoperta tutto al femminile

Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui il mondo si è fermato. L’anno in cui le strade sono diventate silenziose e la natura ha provato a riprendere i suoi spazi. Il popolo italiano si è trovato ad affrontare una vita sospesa, in cui la solitudine veniva combattuta ritrovandosi sui balconi o davanti ai media, alla ricerca di un’identità comune, di riti quotidiani che tranquillizzano e danno il senso di una vita che va avanti. Nelle notti stellate, Fabrizio Rovella ha pensato a come omaggiare il proprio Paese alla ripartenza di una normalità apparente. Quel senso di umanità che si esplicita nell’abbraccio e la rinascita a nuova vita é diventato un’idea, un sogno, un grido di speranza: è nato così ALPinRosa.