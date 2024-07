Cibi congelati e surgelati: non tutti conoscono la differenza

Tra gli altri dati emersi dalla ricerca è interessante notare come il 15% degli intervistati non sappia che è possibile ricongelare un piatto dopo averlo scongelato, a patto di averlo cotto tra le due operazioni. Ad esempio, se abbiamo fatto il ragù con la carne che avevano congelato, e poi utilizziamo il ragù per le lasagne, le lasagne possono essere tranquillamente congelate, perché la carne è stata cotta. Il 40% circa degli intervistati non sa, poi, che i surgelati acquistati al supermercato per legge non possono contenere conservanti: se il bel colore brillante delle verdure ci appare sospetto, è bene sapere che gli ortaggi, prima di essere surgelati, vengono sottoposti ad un trattamento termico ad hoc, necessario per neutralizzare alcuni enzimi che ne potrebbero causare il deterioramento: in questo modo si fissa anche il colore naturale, che risulta particolarmente brillante. Sempre secondo l'indagine, tra le ragioni per cui gli italiani apprezzano i surgelati spicca la possibilità di utilizzarli come alternativa al prodotto fresco quando questo non è disponibile, perché ne conserva le caratteristiche organolettiche, la convenienza, la praticità e la possibilità di ridurre gli sprechi. Tra i cibi surgelati che i nostri connazionali acquistano più spesso ci sono i prodotti ittici (30,2%) e i vegetali (27,4%); seguono pizze e snack (15,4%, con un picco tra i giovani Gen Z), le patate (13,6%). Negli ultimi tempi è cambiata anche la modalità di consumo di questi prodotti: in passato i surgelati si utilizzavano soprattutto quando non si aveva tempo di cucinare al termine di una lunga giornata di lavoro e occorreva mettere in tavola un pasto veloce. Negli ultimi tempi, invece, i surgelati si conquistano un posto anche nel menù del weekend, per servire qualcosa di buono e diverso dal solito senza dover trascorrere troppo tempo in cucina (14,7%).