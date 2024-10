Benessere a tavola: che differenza c’è tra kefir e yogurt

KEFIR E YOGURT: CHE COSA È MEGLIO – Anche se a prima vista saremmo portati a pensare che il kefir sia da preferire allo yogurt, in realtà i due prodotti hanno caratteristiche e funzionalità così diverse da non essere confrontabili. L’ideale è alternarne il consumo o scegliere semplicemente quello che ciascuno gradisce maggiormente. Si tratta in tutti e due i casi di ottimi alimenti: lo yogurt ha dalla sua il suo essere ricco di proteine, povero d calorie (a patto di scegliere la versione “bianca” non zuccherata) e con un basso apporto di carboidrati e grassi. Il kefir svolge una preziosa azione benefica sulla flora batterica in caso di alterazione, ma se abbiamo un intestino sano, possiamo optare liberamente per lo yogurt. In ogni caso possiamo effettuare qualche integrazione: per correggere il sapore dello yogurt, che nella sua versione “bianca” può sembrare poco appetibile, possiamo addolcito con un cucchiaino di miele e qualche gheriglio di noci. Il kefir, da preferire anch’esso nella versione “bianca”, con la sua consistenza morbida può essere utilizzato come base per un frullato con il frutto che preferiamo e accompagnato con un po’ di frutta secca per una carica di energia in più.