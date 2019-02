Università, lo scettro della migliore al mondo resta ad Harvard

Sono 37 in tutto il mondo le università che hanno ottenuto questo risultato e solo 7 sono europee: oltre all'Università di Bologna, ci sono il Politecnico di Zurigo (Svizzera) e cinque atenei del Regno Unito (Cambridge, Oxford, Ucl, Manchester, Edimburgo).



Secondo il report, nonostante restino in vetta alla classifica, le università americane hanno però perso smalto, calando del 10% nelle performance rispetto al 2015 (e addirittura del 20% sul periodo precedente), in particolare nelle discipline umanistiche. "Assistiamo ad una progressiva erosione della preminenza delle università Usa - ha osservato il direttore della ricerca, Ben Sowter - sostituite, in alcune specializzazioni, da atenei dell'Australia, della Cina e della Gran Bretagna. A incidere sono anche i tagli ai finanziamenti e le restrizioni alla mobilità degli studenti".



Migliorano invece le performance delle università inglesi, che sono diventate ancor più competitive degli anni passati, erodendo posizioni a quelle americane nelle stesse aree di studio. In particolare, l'Università di Oxford è la prima al mondo per cinque settori: Lingua e letteratura inglese, Farmacia e Farmacologia, Archeologia, Antropologia e Geografia.



Le università inglesi, inoltre, occupano posti di vertice in ben 34 materie delle 48 esaminate dallo studio. "Le performance degli atenei inglesi rimangono alte e competitive - osserva Sowter -. Tuttavia non sappiamo quanto l'impatto dell'imminente Brexit potrà incidere su questo quadro. Molti dei risultati importanti conseguiti dagli atenei inglesi in questi anni sono legati a collaborazioni con atenei e studiosi europei e a programmi europei, anche dal punto di vista dei finanziamenti".



Per quanto riguarda l'Italia, il report ha classificato le università in base all'area di studi e alle singole discipline: ecco i risultati, dai quali emerge come, a livello geografico, le università più a sud di Roma non siano presenti.



AREA DI STUDI UNIVERSITÀ Arte e Studi Umanistici Università di Bologna (UNIBO) Ingegneria e Tecnologia Politecnico di Milano Scienze Naturali Sapienza - Università di Roma Scienze della Vita e Medicina Università Studi di Milano Scienze Sociali Università Luigi Bocconi

DISCIPLINA UNIVERSITÀ Studi Classici & Storia Antica Sapienza - Università di Roma Arte & Design Politecnico di Milano Ingegneria Civile e Strutturale Politecnico di Milano Ingegneria Meccanica e Aereonautica Politecnico di Milano Business & Management Università Bocconi Archeologia Sapienza - Università di Roma Architettura Politecnico di Milano Economia Università Bocconi Finanza e Contabilità Università Bocconi Ingegneria Elettrica & Elettronica Politecnico di Milano Ingegneria Mineraria Politecnico di Torino Farmacia e Farmacologia Università Studi di Milano Fisica & Astronomia Sapienza - Università di Roma Scienze Politiche e Affari Inter. European University Institute Anatomia e Fisiologia Università di Padova (UNIPD) Informatica Politecnico di Milano Scienze Bibliotecarie Sapienza - Università di Roma Ingegneria Chimica Politecnico di Milano Odontoiatria Università di Bologna (UNIBO) Sociologia European University Institute Lingue Moderne Università di Bologna (UNIBO) Scienze Agro Forestali Università di Bologna (UNIBO) Scienze Veterinarie Università Studi di Milano

Queste, invece, le migliori università italiane nelle classifiche per le singole discipline.