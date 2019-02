L'Italiano è la quarta lingua più studiata al mondo

24 febbraio 2019 18:44 LʼItaliano è la quarta lingua più studiata al mondo La classifica su scala mondiale di Ethnologue assegna la medaglia di legno allʼidioma di Dante. Scalzato il francese, sul podio nellʼordine inglese, spagnolo e cinese

Le lingue più studiate al mondo? Inglese, spagnolo e cinese, secondo la classifica 2018 stilata da Ethnologue per SIL International. E l'italiano come si colloca? L'idioma di Dante mantiene la quarta posizione ormai dal 2014. Definitivamente scalzato il francese, che segue. La lingua del Belpaese, dunque, è stata medaglia di legno anche nell'anno accademico 2016/17, con 2.145.093 studenti impegnati nel suo apprendimento in 115 Paesi grazie agli Istituti Italiani di Cultura.

Per lingua parlata l'italiano è al 21esimo postoPer numero di parlanti, invece, l'italiano è al 21esimo posto, con oltre 67 milioni di parlanti e il record di essere madrelingua in più Paesi al mondo, 26, grazie alla forte emigrazione. Questi i dati 2018 di Ethnologue che collocano al primo posto l'inglese, parlato da un miliardo e 190 milioni di persone, il 17% della popolazione mondiale; al secondo posto il cinese mandarino, parlato da un miliardo e 107 milioni di persone, il 15,8% della popolazione mondiale; al terzo posto l'hindi-urdu, parlato da 697 milioni di persone. A seguire in classifica ci sono lo spagnolo (parlato da 512 milioni di persone), l'arabo (422 milioni), il francese (285 milioni circa), il malese (281 milioni), il russo (264 milioni), il bengalese (262 milioni circa) e il portoghese (236 milioni).

Ma quali sono le lingue più studiate in Italia?Ecco, poi, la classifica delle lingue più studiate in Italia. Dietro l’inglese ci sono il francese (72,3%), lo spagnolo (18,8%) e il tedesco (8,7%). Il rapporto nota che in molte scuole italiane lo spagnolo sta diventando la seconda lingua straniera scelta dagli studenti, al posto del francese. Nelle università italiane, infine, si riscontra un crescente approccio nello studio del cinese mandarino e un interesse iniziale per l’arabo.