"Tu sei il più bel colore del mondo", un tuffo nel passato tra amori adolescenziali e la passione per l'arte

Zhou Rucheng è uno studente di terza media, con la passione per il disegno e pochi, fidatissimi amici. Alle difficoltà dell'ultimo anno di scuola, si aggiungono i sentimenti - finora sconosciuti - che il giovane inizia a coltivare per una sua compagna. A complicare la situazione, le angherie di un bullo e la sensazione, tipicamente adolescenziale, di non essere mai bravi abbastanza. Grazie all'opera "Tu sei il più bel colore del mondo", il fumettista cinese Golo Zhao pesca nel cesto dei ricordi comuni a più di una generazione. Dall’odore dell’aria subito dopo la pioggia o quello dei gessi sulla lavagna, il romanzo edito da Bao Publishing per la collana 宝 (Bao, ovvero "Tesoro") ci riporta tra i banchi di scuola, dove questo turbinio di emozioni è rimasto sepolto ma mai dimenticato.