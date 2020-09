Corsa contro il tempo: Terry Moore e i "Cinque anni" per salvare il mondo

Nel mondo disegnato da Terry Moore, mancano cinque anni prima che venga sviluppata la Bomba Phi, un ordigno con una potenza di fuoco in grado di distruggere l'intero universo. La salvezza del pianeta è in mano a nove donne, apparentemente distanti tra loro, che uniranno le forze per impedire la catastrofe. Nella graphic novel Cinque Anni, edita da Bao Publishing, l'autore statunitense riporta in vita tutti i personaggi delle sue opere precedenti - da Francine, Katchoo e Tambi di Strangers in Paradise a Sam di Motor Girl - per dar vita a un adrenalinico crossover intriso di empatia e sentimenti. Una trama thriller che mette al centro ancora una volta l'umanità dei personaggi memorabili di Terry Moore.