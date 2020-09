Un calcio ad un pallone per "Non dire addio ai sogni"

Sa essere amara la vita in Senegal, se nasci in uno dei suoi tanti paesi spazzati da vento e povertà. Anche quando, come Amadou, il talento nel calcio sembra poter essere il trampolino di lancio per abbandonare un mondo fatto di difficoltà. E così, quando due procuratori gli propongono di partire, con la falsa speranza di approdare in un club francese, il giovane si convince che il suo destino stia per cambiare. Davanti a lui invece si apriranno le porte di un'odissea, quella dell'immigrazione clandestina, che lo accomuna a tanti suoi coetanei e connazionali. Ispirandosi ai fatti di cronaca, Gigi Riva ci racconta come "Non dire addio ai sogni" e lo fa attraverso un libro di formazione - edito da Strade Blu Mondadori - che ci accompagna, passo dopo passo, alla scoperta di una nuova e terribile forma di tratta degli schiavi.