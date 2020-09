"Due monete" per raccontare un'estate sotto il segno dell'integrazione

Come ti sentiresti se a 17 anni fossi costretto a lasciare tutto per seguire tua madre in un progetto umanitario in Senegal? Le conseguenza dello shock culturale accompagnano Mar, che tra pregiudizi e mancanza di connessione wi-fi, fatica a integrarsi con la comunità locale. La giovane autrice spagnola Núria Tamarit disegna e racconta una sua esperienza passata nella graphic novel "Due Monete", in libreria per Bao Publishing. Una storia "piccola", personale, che ha il compito di guidarci per mano attraverso una lezione importante: per quanto bello possa essere il mondo filtrato dallo schermo di un telefonino, non c'è niente di più bello e vero delle emozioni che si provano nella vita reale