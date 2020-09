Una storia d'amore vissuta "A un millimetro di cuore"

Si può avere paura della solitudine e al tempo stesso di essere amati? Queste sono le due domande che assillano la mente di Meg, rimasta sola dopo che Demian, l'uomo con cui ha condiviso gli ultimi due anni, se n'è andato per sempre. Un distacco, quello raccontato da Massimo Bisotti in A un millimetro di cuore (edito da Mondadori), a cui la protagonista non era preparata. Dopo essersi innamorata dell'immaginario George Cabot nel romanzo prequel La luna blu, il sentimento combattuto tra l'utopico personaggio letterario e il suo autore Demian continua a tormentare il cuore di Meg con una storia capace di far vibrare le corde più intime dell'animo umano.

Per una vita era stata lei ad andarsene, incapace di cedere del tutto ai sentimenti e convinta che ognuno dovesse farcela da solo Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in coma, in seguito a un drammatico incidente. Al risveglio, lui era riuscito a liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso, quello per George Cabot, un uomo immaginario che aveva conosciuto solo in sogno. Si era fissata con l’idea di poterlo incontrare nella sua realtà, innamorata dell’amore perfetto e utopistico, ma si era poi disillusa: Cabot esisteva solo nelle sue fantasie e nella penna di Demian, il padre letterario del personaggio.

Ora che è sparito Meg è frastornata e non sa cosa fare. È il momento di pensare a se stessa o di alimentare la speranza che Demian ritorni? E se per una serie di strane coincidenze si accorgesse della reale esistenza di George Cabot?

Un'estratto in esclusiva per i lettori di Tgcom24:

L'autore - Massimo Bisotti è nato e vive a Roma, ha studiato Lettere, suona il pianoforte ed è appassionato di psicologia. Dice di sé di avere iniziato a scrivere perché le sue parole rimarginassero le ferite e si chiudessero in cicatrici. Nel 2012 ha pubblicato il suo romanzo di esordio La luna blu (prima edizione Psiconline, seconda edizione 2013 Ultranovel), che è stato uno dei casi editoriali dell’anno. Il successo è stato confermato e accresciuto dal romanzo seguente, Il quadro mai dipinto (Mondadori). Nel 2015, ancora per Mondadori, ha ripubblicato i Foto/grammi dell’anima, una raccolta illustrata di favole, scritte a poco più di vent’anni, quindi Un anno per un giorno (2016). Nel 2019 ha pubblicato Karma City.

A UN MILLIMETRO DI CUORE

di Massimo Bisotti

Mondadori editore

prezzo 17,00 €