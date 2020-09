Alla ricerca di un futuro lontano dalla guerra, passando per "La terra, il cielo, i corvi"

Una convivenza forzata, quella tra l'alpino Attilio Limonta, il soldato tedesco Fucks e il secondino sovietico Vanja. Spinti da pulsioni diverse, vagano per la Russia segnata dalla seconda guerra mondiale senza una vera e propria meta. Incapaci di capirsi tra loro, anche a causa delle differenze linguistiche, sanno da costa stanno fuggendo ma non verso quale obiettivo. Alzando gli occhi verso l'orizzonte, non riescono a scorgere nessun villaggio, solo La terra, il cielo, i corvi. Una storia sospesa tra il corale e l'individuale, quella che Teresa Radice e Stefano Turconi portano nelle librerie grazie a Bao Publishing. Una graphic novel dove una compagnia improvvisata si troverà a fare delle scelte cercando un senso profondo della vita, per continuare a immaginare un futuro anche quando la guerra sembra aver devastato ideal ie certezze.