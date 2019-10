Trovare la serenità partendo da sé stessi: è uscito "Amati per Amare", il nuovo libro di Daniele Di Benedetti

Qual è il segreto di Daniele Di Benedetti , classe 1986, per essere life coach, scrittore, cantante e influencer con una community di oltre 900mila follower sui social? Amare sé stessi, perché "solo quando avrai imparato ad accettarti nella tua interezza, potrai cominciare a rivolgere lo stesso sentimento verso gli altri". Parla di questo " Amati per Amare ", nuova opera letteraria edita da Mondadori , già nella top ten dei libri italiani più venduti della settimana.

Secondo la filosofia di Di Benedetti, l'amore è un modo di vivere prima che un sentimento di affetto, "un frutto che possiamo mordere ogni volta che ci apriamo alla vita". Il libro "Amati per Amare" si pone come un decalogo per (ri)trovare l'amore verso la propria persona, in un mondo "dove si è sempre più connessi a tanti dispositivi, ma disconnessi dal proprio cuore".



Il libro vuole condurre il lettore in un percorso interiore, che affronti i momenti belli e intensi così come quelli scomodi e dolorosi. L'obiettivo? Assumere una maggiore consapevolezza di sé e da questa ripartire per dare una svolta positiva alla propria vita.



"Amati per Amare" è anche il titolo della canzone di Daniele Di Benedetti, presentata in esclusiva durante l'evento "Dal Sogno al Successo", disponibile sulle principali piattaforme musicali (Spotify, iTunes, Amazon Music, ecc.) e che conta già più di mille download digitali.