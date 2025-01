Treccani, da "amichettismo" a "sdigiunino": le nuove parole del 2024

Moltissime sono le espressioni legate alla politica come "autonomia differenziata", "vannacciano" o fare una "Decima" e cioè, nell'espressione coniata proprio dal generale leghista, il fatto di apporre la X sulla scheda elettorale per indicare una preferenza ammiccando alla XMAS (Decima MAS): la flottiglia che dopo l'8 settembre 1943 si schierò per la gran parte con la Repubblica sociale italiana. È un settore, quello della politica, in cui non mancano tante reminiscenze latine o pseudolatine, come lo "ius scholae" o il "barattellum" per lo scambio sulle riforme, che apre a un ampio settore per i neologismi, tra i quali si spazia dall'ormai arcinoto "campo largo" ai "Lep", dallo "spacca-Italia" alla "solidarietà obbligatoria", dallo "starmerismo" al 'totismo' fino a "TeleMeloni", passando anche per l'"amichettismo" e il trumpiano "maga".