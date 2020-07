Tra cantautorato e musica sperimentale, arriva "Battiato. Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019"

La capacità di fondere generi musicali opposti, di inserire riferimenti che spaziano dal sacro al profano. La costante ricerca di atmosfere vicine e lontane, che partono dalla sua Sicilia per arrivare ai paesaggi esotici. Questo e molto altro è racchiuso nella produzione del cantante e compositore siciliano che Fabio Zuffanti racconta nel libro "Franco Battiato. Tutti i dischi e le tutte le canzoni, dal 1965 al 2019". Un tesoro composto da più di 40 album, di cui 30 in studio. Un divulgatore di cultura che Zuffanti affianca a figure immortali del passato come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Una carriera interrotta nel 2019 con il ritiro dalle scene che ha visto alternarsi pop, rock, cantautorato e musica elettronica.