Dalla coesistenza di due Sicilie sovrapposte sboccia "Fiore d'agave, fiore di scimmia"

Una Sicilia magica e arcaica e una Sicilia spettrale e indifferente. Questi due aspetti dell'isola natale della scrittrice Irene Chias vanno a fare da sfondo al suo romanzo "Fiore d'agave, fiore di scimmia", per la collana di narrativa Rimmel di Laurana Editore. E' proprio in un piccolo paese della Sicilia, che si svolgono, parallelamente, le storie di Adelaide Dattilo, scrittrice, e di Adelasia, la protagonista del suo romanzo femminile. Le due vicende, due livelli interconnessi che si alternano nell’ordine delle pagine, permettono una riflessione sulla letteratura “al femminile” e sui preconcetti che da sempre la connotano; sul ruolo delle donne nella società e porre in evidenza alcune realtà controverse, come il Muos a Niscemi (Caltanissetta).