Tra realtà e leggenda, in libreria arriva "Il libro dei sette sigilli" di Barbara Bellomo

Appassionante come "Il codice da Vinci" , avvincente come "La biblioteca dei morti". E' il primo thriller storico di Barbara Bellomo, "Il libro dei sette sigilli", edito per la collana Romanzi Salani. Il volume unisce al fascino di un’avventura tra realtà e leggenda, piena di colpi di scena, figure femminili forti e personaggi complessi, da cui è impossibile non lasciarsi catturare. "Barbara Bellomo conosce il segreto racconto del tempo", dice della scrittrice il collega Donato Carrisi. Così la protagonista de "Il libro dei sette sigilli", Margherita, tra inseguimenti rocamboleschi, archivi che nascondono insospettabili segreti e chiese dense di mistero, viene trascinata in una vicenda più grande di lei, E inseguendo un libro profetico... mette a rischio la sua stessa vita.