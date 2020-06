"The Ickabog", la fiaba di J.K. Rowling è gratis online in italiano

E' disponibile la traduzione in italiano della serializzazione online gratuita della fiaba originale di J.K. Rowling "The Ickabog". Scritta per essere letto ad alta voce, la storia firmata dalla mamma di Harry Potter è ambientata in una terra immaginaria ed è completamente indipendente dalle altre opere dell'autrice. Si rivolge a bambini di età compresa tra 7 e 9 anni, ma può essere apprezzata da tutta la famiglia. Sono già disponibili i primi capitali onlini e gratuiti a questo link . In contemporanea è stato lanciato un concorso di illustrazione.

Rowling: "Una storia sulla verità e l'abuso di potere" - "L'idea di Ickabog mi è venuta mentre stavo ancora scrivendo Harry Potter. Ho scritto la maggior parte di una prima bozza intervallandola con i libri di Harry Potter, con l'intenzione di pubblicarlo dopo 'Harry Potter e i Doni della Morte". Lo ha rivelato J.K. Rowling nell'annunciare sul suo sito web di aver serializzato online gratuitamente "The Ickabog", fiaba per i suoi lettori più piccoli, scritta più dieci anni fa, per aiutare a intrattenere bambini, genitori e istitutori confinati a casa durante il blocco per il coronavirus.

"Penso che Ickaborg si presti bene alla serialità perché è stato scritto come un libro ad alta voce (penso inconsciamente, credo dal modo in cui lo leggo ai miei figli). Ma è adatto per i bambini di 7-9 anni che possono leggerlo da soli", ha spiegato la scrittrice.

E ha aggiunto: "The Ickabog è una storia sulla verità e l'abuso di potere. Per prevenire una domanda ovvia: l'idea mi è venuta ben oltre un decennio fa, quindi non è destinata a essere letta come una risposta a tutto ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento. I temi sono senza tempo e potrebbero essere applicati a qualsiasi epoca o paese".

La lettura e un concorso in contemporanea - Dopo il lancio in rete del 26 maggio, sono online anche le traduzioni in francese, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano. E presto seguiranno traduzioni in russo e cinese semplificato.

La serializzazione prende il via con i primi cinque capitoli pubblicati sul sito ufficiale, con puntate giornaliere ogni giorno della settimana alle 16 fino a venerdì 17 luglio, in Italia anche sul sito di Salani.

Dopo la serializzazione online gratuita, The Ickabog sarà pubblicato in formato cartaceo ed eBook a novembre, in francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano e inglese. In Italia, lo pubblicherà Salani come tutti i libri della Rowling.

In contemporanea è stato lanciato in Italia, Francia, Germania, Spagna (inclusa l'America Latina) e Brasile anche il concorso ufficiale di illustrazione gestito dagli editori della Rowling in tutto il mondo, per conquistare uno spazio nel libro.

La Rowling non entrerà del processo di valutazione, ma suggerirà scene e personaggi da disegnare durante la pubblicazione della serie online. Utilizzando l'hashtag #TheIckabog, i bambini (o i loro genitori/tutor se hanno meno di 13 anni) sono incoraggiati a pubblicare dipinti e disegni su piattaforme di social media, con sporadici interventi della Rowling su Twitter per scegliere alcuni dei suoi preferiti.

Una selezione di immagini verrà inoltre pubblicata in una gallery sul sito Ickabog.

La storia sarà disponibile per la lettura sul sito web Ickabog fino al 24 luglio, che è anche la data di chiusura del concorso di illustrazione. Un audiobook sarà pubblicato da Audible.